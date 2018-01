Lavoro in Scozia per italiani nel servizio clienti di Honeywell : L'offerta di Lavoro in Scozia per italiani di cui ci occuperemo oggi può rappresentare un'ottima opportunità di carriera all'interno di una delle più grandi multinazionali americane come Honeywell. Quest'ultima è nata negli Stati Uniti nel lontano 1906 e oggi è leader indiscussa in diversi settori, fra i quali: il settore aerospaziale e quello del controllo e automazione in campo industriale e domestico. Possiede più di 100 mila dipendenti in ...