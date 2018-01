Latte in polvere | cosa ci insegna il caso Lactalis

Latte in polvere contaminato da salmonella - il Codacons : “Non ci fidiamo del Ministero - intervenga l’Ue” : “Le rassicurazioni del Ministero della salute circa il fatto che in Italia non sia stato commercializzato Latte in polvere contaminato da salmonella non ci convincono, e le dichiarazioni del dicastero ci appaiono del tutto inaffidabili”. Lo afferma il Codacons in merito allo scandalo Lactalis e alla nota diramata dal Ministero della salute secondo cui non vi sarebbero lotti incriminati spediti verso il nostro Paese. “Gia’ ...

Caso Salmonella nel Latte in polvere per neonati : Sintomi e prevenzione da questo potentissimo agente batterico : A seguito dello scandalo del latte in polvere per neonati prodotto dalla Lactalis, importante gruppo francese mondiale di prodotti lattiero caseari contaminato da Salmonella, sono stati ritirati dal mercato ben 12 milioni di confezioni in 83 paesi del mondo. Emanuele Besnier, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista ha dichiarato di prendere atto di questa gravità e di ritirare immediatamente dagli scaffali questo pericoloso ...

Latte in polvere Lactalis contaminato da salmonella : coinvolte 83 nazioni - paura per 2 italiani su 3 : ... nel 2008 è stata la volta della carne alla diossina dal nord Europa seguito della contaminazione nei mangimi, e del Latte alla melamina che dalla Cina si è diffuso in tutto il mondo. invece, nel ...

Lactalis ritira Latte in polvere contaminato. Nessun lotto in Italia | : Il prodotto sarebbe responsabile di diversi casi di salmonella. L'ad della compagnia: "Oltre 12 milioni di confezioni richiamate da 83 Paesi. Risarciremo le famiglie". Decine di episodi confermati in ...

Lactalis - Latte in polvere per neonati contaminato da salmonella : coinvolte 83 nazioni. Il ministero : "Nessun lotto in Italia" : Ho chiesto al ministro dell'Economia di convocare i vari stakeholder per chiarire tutti i punti e auspico che ci sia una comunicazione precisa. Sarà tutto ritracciato, si prenderanno le misure del ...

Salmonella nel Latte in polvere dei bebè : il Ministero della Salute fa chiarezza - ecco i lotti interessati : Ad oggi, le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese. E’ quanto annuncia il Ministero della Salute, a seguito delle notizie diffuse dai mezzi di informazione relative a lotti di formule per l’infanzia prodotti in Francia dalla ditta Lactalis che risultano contaminati da salmonelle. Il Ministero della Salute, a titolo ...

Latte in polvere Lactalis - "in Italia nessun lotto a rischio salmonella" : ROMA - Le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese. È quanto precisa, in una...

Salmonella nel Latte in polvere - Lactalis : l’Italia non è tra gli 83 Paesi coinvolti : L’Italia è esclusa dalla lista di 83 Paesi in cui è stato ritirato il latte in polvere di Lactalis, segnalato più volta per contaminazione da Salmonella: lo hanno riferito fonti del colosso francese a RaiNews24. L’amministratore delegato della compagnia francese, Emmanuel Besnier, ha annunciato nelle scorse ore il ritiro di oltre 12 milioni di confezioni in 83 Paesi. L'articolo Salmonella nel latte in polvere, Lactalis: ...

Salmonella nel Latte in polvere : Lactalis ritira 12mln di confezioni : Ho chiesto al ministro dell'Economia di convocare i vari stakeholder per chiarire tutti i punti e auspico che ci sia una comunicazione precisa. Sarà tutto ritracciato, si prenderanno le misure del ...

Lactalis nella bufera - Latte in polvere contaminato da salmonella : lo scandalo si allarga : (Teleborsa) - Si allarga a macchia d'olio lo scandalo della salmonella che ha coinvolto il gruppo francese Lactalis, che dovrà ritirare 12 milioni di confezioni di latte in polvere che saranno ...

Lactalis nella bufera - Latte in polvere contaminato da salmonella : lo scandalo si allarga : Si allarga a macchia d'olio lo scandalo della salmonella che ha coinvolto il gruppo francese Lactalis, che dovrà ritirare 12 milioni di confezioni di latte in polvere che saranno richiamate dagli 83 ...

Alimenti - Coldiretti : bene il ritiro di Latte in polvere francese : Il ritiro di oltre 12 milioni di scatole di latte in polvere per l’infanzia dello stabilimento francese di Craon a rischio salmonella in 83 Paesi, annunciato dalla Lactalis, è l’ultimo della serie di allarmi alimentari che hanno portato oggi piu’ di due italiani su tre (68%) ad essere preoccupati dell’impatto di quello che mangiano sulla salute, per effetto del ripetersi degli scandali sul cibo. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ ...

Latte in polvere per neonati contaminato da salmonella : ritirate 12 milioni di scatole : Già a dicembre scorso, dopo le segnalazioni di nuovi casi di salmonella registrati tra neonati in Francia, il ministero dell'Economia aveva ampliato le misure di ritiro e di richiamo dei prodotti ...

Latte in polvere alla salmonella. Lactalis richiama 12 milioni di scatole in 83 paesi : Lo scandalo della salmonella che riguarda il gruppo francese Lactalis ha coinvolto 83 paesi, con 12 milioni di scatole di Latte in polvere che dovranno essere richiamate. L'ha affermato oggi l'...