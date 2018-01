L’astronauta John Glenn e gli UFO che lo circondano nello spazio

È morto L’astronauta John Young - nono uomo a mettere piede sulla Luna : l’astronauta statunitense John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna, è morto sabato 6 gennaio: aveva 87 anni. La notizia è stata diffusa su Twitter dall’astronauta Terry Virts e in seguito confermata dalla NASA. Nella sua lunga carriera come The post È morto l’astronauta John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna appeared first on Il Post.