: #Ndragheta al Nord, infiltrata anche a #Bologna #EmiliaRomagna #mafie #estorsioni #aggressioni #minacce #violenza… - YouReporter : #Ndragheta al Nord, infiltrata anche a #Bologna #EmiliaRomagna #mafie #estorsioni #aggressioni #minacce #violenza… - zazoomblog : #La violenza e le aggressioni anche … sessuali #La #violenza #e #le #aggressioni #anche #… #sessuali - zazoomblog : La violenza e le aggressioni anche … sessuali #La #violenza #e #le #aggressioni #anche #… #sessuali… - jenniferpas90 : La violenza e le aggressioni anche … sessuali - zazoomblog : #La violenza e le aggressioni anche … sessuali #La #violenza #e #le #aggressioni #anche #… #sessuali -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Stiamo vivendo un periodo storico in cui non c’è giorno che non venga denunciata o riportata una notizia di unasessuale. C’è una vera e propria crisi comportamentale all’interno della nostra società scatenata dal costume sempre più discinto, dalla perdita dei valori, dalla mancanza del rispetto, dalla noia, dalla voglia di potere, di dominare, dalla idiozia raggiunta nell’involuzione sociale, dall’inadeguatezza a sostenere un confronto. Ma questi fenomeni sono sempre esistiti, sin dai tempi antichi l’uomo imponeva con la forza fisica econ lasessuale il Potere. Nei territori di conquista oltre a depredare e uccidere i nemici si usava – e accade ancora –sulle donne. Marcare il territorio, come animali, come esseri senza valori. Questo avveniva (e avviene)all’interno delle mura ...