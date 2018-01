La suocera diabolica | fa ammazzare il genero a 2 giorni dalle nozze

: Suocera ordina la morte del genero per avere i soldi dell’assicurazione - FREEVOICEOFTHEP : Suocera ordina la morte del genero per avere i soldi dell’assicurazione - dieguito82 : RT @allnews24eu: Bari sotto choc, suocera diabolica fa assassinare il genero 48 ore dopo le nozze - - allnews24eu : Bari sotto choc, suocera diabolica fa assassinare il genero 48 ore dopo le nozze - - 56marinaio72 : Suocera diabolica, fa uccidere il genero per i soldi dell’assicurazione - S_Lor75 : Suocera diabolica, fa uccidere il genero per i soldi dell’assicurazione -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) E' accaduto a Bari, ma sembra la trama di un noir Hollywoodiano. Un piano diabolico con tre protagonisti proprio come nei film. La, il fratellastro ed un pregiudicato locale. La trama Apparentemente sembra di trovarci di fronte al classico episodio di cronaca destinato ad avere una rilevanza per le casualita' che lo caratterizzano. Giacomo Perrone è un giovane di 24 anni che perde la vita a causa di un #Incidente stradale ad appena 48 ore dal suo matrimonio. Solo questo fatto merita rilevanza. Quante volte capita che una persona muoia per una fatalita' a così poca distanza dal giorno più importante della sua vita? Si trovava nella strada provinciale nel tratto tra Adelfia e Cassano Murge quando venne investito mortalmente. Si trovava su quel tratto di strada per un inganno della sua nuova famiglia quando all'improvviso venne travolto da una Fiat Punto guidata da Vito ...