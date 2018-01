La prima schedina microSd da 512 gigabyte

: @Manuel_Real_Off Io prima di giocare una schedina ?????? - nico_lai93 : @Manuel_Real_Off Io prima di giocare una schedina ?????? - turningblu : La prima schedina del 2018 la vincerò nel 2019 - COLDVPLAYS : Sto pregando nel pareggio dell’Atalanta per non perdere la schedina già alla prima partita della giornata - fanta_news : Pronostici calcio oggi: schedina del 20 gennaio 2018 - Pronostici per le scommesse di sabato 20 gennaio 2018. Bolle… - Fantacalciok : #fantacalcio #calcio Pronostici calcio oggi: schedina del 20 gennaio 2018 - Pronostici per le scommesse di sabato 2… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Signori, è tempo di dare un po’ di energia ai nostri smartphone. Integral Memory ha finalmente presentato lada 512, un mostro di storage capace di portare un vero e proprio hard disk in punta di dito. Tutta nera, laè certificata UHS-I U1 ed è abbastanza rapida da incontrare le specifiche V10 per consentire la registrazione senza intoppi di video in Full Hd. Dalla sua ha anche una velocità di trasferimento di 80 megabyte al secondo. Per fare un esempio della velocità basta solo un’ora e mezza per riempirla tutta. Ancora non è stato svelato il prezzo ma possiamo supporre che supererà i 290 euro. Come precedente su cui basarci c’è solo lada 400di Sandisk, fino ad oggi la numero uno per capienza, che in Italia costa, appunto, sui 290 euro. L’arrivo dellabestiale è previsto per febbraio. La...