La maglia del record di Hamsik al museo

Spagna - arrestato latitante Pellegrinetti - della nuova Banda della magliana : Preso. Catturato in Spagna il boss dei boss. Fausto Pellegrinetti, 76 anni, latitante dal 2002 deve scontare una pena di 13 anni per narcotraffico. Era scomparso nel nulla all’indomani dell’uccisione del suo braccio destro, Lillo Rosario Lauricella, palermitano doc, numero uno del riciclaggio di denaro in Corsica e in Sud America. Ci sono voluti due anni agli uomini della squadra mobile romana, assieme ai colleghi della ...

Arrestato in Spagna il boss della nuova banda della magliana Fausto Pellegrinetti. Viveva in un attico di super lusso ad Alicante : È stato Arrestato ieri pomeriggio in un attico di super lusso al centro di Alicante, Fausto Pellegrinetti, ricercato da 15 anni e considerato boss della nuova banda della Magliana. E' stato bloccato dalla polizia italiana e spagnola, che ha fatto irruzione nell'appartamento, alla vigilia del suo compleanno. A quanto riferito, non ha opposto resistenza e avrebbe detto ai poliziotti: "E' da un po' che manco da via Genova", dove si trova la ...

(VIDEO) In manette il boss della Banda della magliana Fausto Pellegrinetti : Al termine di un’attività investigativa protrattasi per circa due anni condotta dalla Squadra Mobile di Roma, dal Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola Udyco Central, la Direzione Centrale Polizia Criminale –SCIP- e la Direzione Centrale Servizi Antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nel primo pomeriggio di ieri domenica 21 […] L'articolo (VIDEO) In manette il boss ...

