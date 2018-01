La Juventus non brilla ma continua a vincere | il segreto è nei numeri

Juventus-Genoa - Allegri : “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini : “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” : Juventus-Genoa, Allegri: “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini: “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa – Al termine del match dell’Allianz Stadium vinto contro il Genoa, il tecnico della Juventus Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Douglas Costa guida alla vittoria una Juventus non eccellente - 1-0 al Genoa : La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di Calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini. Parte ...

La Juventus vince ma non brilla : contro il Genoa una gara “sonnolenta” decisa da Douglas Costa : 1/20 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news - bianconeri non interessati a Supermario (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:38:00 GMT)

Mercato Juventus - col Genoa sfida in campo e non solo... : ... cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni Dove vedere Juventus-Genoa diretta tv e live streaming Serie A 22/01 Pirlo-Juve atto II: il figlio Nicolò in prova ai bianconeri

Berlusconi : 'Juventus sempre in testa - ma non ha vinto la Champions' : TORINO - 'Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente più premiato della storia. Non hanno sentito i miei ...

Serie A - Giampaolo : "La Sampdoria non è la Juventus" : Nell'ultimo periodo giocavamo con un po' di preoccupazione per gli obiettivi, invece bisogna andare in campo per divertirsi e quindi divertire - spiega il tecnico a Sky Sport - L'aspetto ludico è ...

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

Juventus - Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette : “Non avrei problemi…” : Juventus, Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette: “Non avrei problemi…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Perin vice SZCZESNY- La Juventus pensa a Mattia Perin come rinforzo in vista della prossima stagione. Il portiere del Genoa, intervistato dai colleghi di “TuttoSport“, ha aperto le porte ad un ipotetico ...

Juventus - agente Buffon smentisce : “Non chiuderà la carriera al Genoa” : Juventus, agente Buffon smentisce: “Non chiuderà la carriera al Genoa” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, agente Buffon- Intervenuto ai microfoni di “Telenord“, Silvano Martina, procuratore di Gigi Buffon ha chiarito alcune indiscrezioni sul futuro del suo assistito. Nessun futuro in maglia Genoa. Ipotesi smentita ...

Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato news - Marotta : una grande suggestione - sognare non costa nulla : Ronaldo alla Juventus? Calciomercato news, i bianconeri potrebbero davvero mettere le mani sul portoghese, vicino all'addio al Real Madrid? Del tema ha parlato l'AD Beppe Marotta(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato news : il centrocampista del Liverpool non esclude Claudio Marchisio : Emre Can alla Juventus, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:22:00 GMT)

CALCIOMERCATO Juventus/ News - duello col Tottenham non solo in Champions ma anche per Han (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:53:00 GMT)