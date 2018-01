La Juve resta in scia

Striscione dei tifosi a Vinovo : 'Marchisio - resta alla Juventus' : In qualsiasi sport, a qualsiasi livello. Condividere lo spogliatoio è un patto senza tempo. Tanti auguri di buon compleanno @LichtsteinerSte #SwissExpress #HappyBirthdayStephan pic.twitter.com/...

Liverpool - Emre Can incanta la Juve a suon di prestazioni : TORINO - C'è un Liverpool con Emre Can e uno senza, e se il tedesco non si muoverà fino a giugno da Anfield le ragioni sono tutte sintetizzate nella sfida di ieri sera. Dopo 79' minuti con lui in ...

TORREIRA / Calciomercato - Roma - Inter e Juventus lo seguono : resta alla Samp? : TORREIRA protagonista nel Calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Sturaro - l'agente : 'Resta alla Juventus - ha il dna del club' : TORINO - Stefano Sturaro non si muove dalla Juve . Lo assicura il suo stesso agente ai microfoni di Radio Sportiva : ' È da due mesi e mezzo che ricevo telefonate dai direttori sportivi dei club ...

Calciomercato Juventus : Alex Sandro potrebbe anche restare? : Alex Sandro quest’anno non sta rendendo come sperato dalla Juventus, dalla società bianconera e da tutti i tifosi della Vecchia Signora. Il terzino brasiliano classe ’91, infatti, è stato protagonista di una prima parte di stagione davvero sottotono, compiendo un decisivo e forte passo indietro rispetto all’eccellente stagione passata. Complice una condizione fisica non particolarmente brillante, salvo in 2-3 partite ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Napoli e Juventus hanno fatto il vuoto - restano in due per la lotta scudetto. Chi la spunterà? : La lotta scudetto sarà una questione tra Napoli e Juventus. A meno di colpi di scena, sarà una delle due compagini ad aggiudicarsi il tricolore, dato che i recenti passi falsi di Inter e Roma hanno aperto una voragine tra le prime due della classifica e il resto del gruppo, che invece si giocherà i posti disponibili per la Champions e l’Europa League. Il Napoli può disporre di un esiguo vantaggio nei confronti della Juventus, distante un ...

La Juve resta in scia del Napoli : Allegri trova nella calza della Befana il gol di Bernardeschi e la Juventus supera l'ostico esame di Cagliari. Successo di misura e preziosissimo quello dei bianconeri al Sant'Elia, al termine di una ...

Juventus - lo Schalke conferma : “Pjaca da noi. E magari ci resta…” : Juventus, lo Schalke conferma: “Pjaca da noi. E magari ci resta…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, LO Schalke conferma – Ormai non ci sono più dubbi. Marko Pjaca è un nuovo giocatore dello Schalke 04. La Juventus ha perfezionato la cessione a titolo temporaneo del proprio attaccante, di rientro dopo il grave infortunio al ...

Calciomercato : Suning blocca l'Inter - il Milan vende - la Juve presta Pjaca : Sul fronte rossonero, inoltre, le notizie arrivano dal mondo finanziario: il Milan difficilmente rifinanzierà con il fondo Highbridge il debito da 303 milioni di euro contratto con un altro fondo d'...

Conte niente Chiellini - resta alla Juve : (ANSA) - ROMA, 2 GEN - ''Chiellini vuole chiudere la sua carriera alla Juventus''. alla vigilia del big-match di Premier League contro l'Arsenal, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, smentisce le ...

Verona-Juventus 1-3 - Allegri : “Prestazione non all’altezza”. Pecchia : “Orgoglioso dei miei ragazzi” : Verona-Juventus 1-3, Allegri: “Prestazione non all’altezza”. Pecchia: “Orgoglioso dei miei ragazzi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3, Allegri- La Juventus, al Bentegodi, ha vinto per 3 a 1 . Al termine del match, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: “E’ importante che ...

Verona-Juventus 1-3 : si sblocca Dybala - doppietta decisiva per restare in scia del Napoli : (a breve il servizio completo) LA CRONACA LE FORMAZIONI: VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, ...

Allegri : "Mandzukic resta alla Juve" : (ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Mandzukic non mi chiederà consigli sulla Cina: rimarrà alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'attaccante via da ...

Totti : 'Roma candidata allo scudetto'. De Rossi : 'La favorita resta la Juve' : Più freddo sull'argomento De Rossi a Sky Sport: ' Vincere è una parola di cui non si deve abusare. Me l'ha insegnato un allenatore a cui devo tanto e che stimo molto: Antonio Conte. Sono due anni che ...