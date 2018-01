La Juve batte il Genoa e rimane incollata al Napoli- Classifica Pagelle | Douglas

La Juve batte il Genoa 1-0 nel posticipo e rimane incollata al Napoli Classifica : Allegri il Genoa e prosegue la rincorsa a Sarri avanti di 1 punto. Ci pensa Douglas Costa nel primo tempo a segnare il gol della vittoria

Juve - Szczesny : 'Ecco cosa serve per battere il Cagliari' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari : 'Queste partite sono importanti, sono tre punti importanti. Servirà avere la testa in campo senza pensare alle vacanze. Oggi dovremo essere al massimo per 90' ...

Roma - idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli : Roma, idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, idea Darmian SE parte Bruno PERES – Non ci saranno grandissimi colpi o stravolgimenti di rosa come successo in estate. In casa Roma, l’arrivo del mercato di gennaio, è l’occasione giusta per puntellare la squadra di Eusebio Di Francesco. ...

Serie A - quote scudetto : la Juve batte il Napoli nelle quote : ROMA - Il Napoli è primo a metà campionato, ma è la Juventus la favorita dei bookmaker per vincere lo scudetto. I quotisti 888sport.it sfidano la regola non scritta del campionato italiano, secondo la ...

Juve - la legge dell'ex. Basta Benatia : segna ed esulta. Allegri festeggia - la Roma sbatte sulla traversa : ... bravo Szczesny, ex Romanista, a trasformarsi nel migliore degli ipnotizzatori, scrive Sebastiano Vernazza su ' La Gazzetta dello Sport '. Roma colpita ancora una volta dalla maledizione dello ...

Benatia : 'La Juventus è sempre la squadra da battere' : TORINO - ' Mi fa piacere aver vinto, perché la Roma è una rivale per lo scudetto '. Ai microfoni di Premium Sport, il difensore della Juventus Mehdi Benatia non nasconde tutta la sua gioia per aver battuto la sua ex squadra: ' Aver vinto con un mio gol, poi, è una felicità in più. Potevamo chiuderla sul 2 o ...

Napoli - Koulibaly : "Vogliamo lo scudetto. La Juventus non è la squadra da battere" : ...

