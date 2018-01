La guerra delle bionde

Il risveglio delle piccole nazioni nel 2018 - a cento anni dalla Grande guerra : Curioso come il 2018 si presenti fin dai primi giorni con tanti spunti di approfondimento e interesse per i movimenti di autodeterminazione nazionale. La Catalogna, ormai, domina un panorama che si articola su piani e...

Crichton alla guerra delle ossa (prima di Jurassic Park) : I territori selvaggi del Far West sono stati soggetti nel tempo a eventi che ne hanno cambiato la situazione storica e ambientale in maniera rapidissima: la colonizzazione dell'Ovest, la corsa all'oro prima in California e poi nel Klondike, le guerre indiane, la guerra civile, la scoperta del petrolio. Pochi sanno che in quei territori si scatenò un curioso conflitto denominato «la guerra delle ossa» che contrappose ...