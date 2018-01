' La flat tax di Berlusconi è come la fatina blu | l' Ue preoccupata' Padoan

Padoan prende in giro la flat tax : "Proposta da fatina blu" : 'Tutti si fanno delle domande, tutti sono al corrente che la situazione prevista può essere quella di uno scenario di incertezza , tutti sanno che in quattro anni di stabilità politica ed economia l'...

Padoan prende in giro la flat tax : Proposta da fatina blu : Nel ring della campagna elettorale il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non ci ha visto più e, parlando di tasse e proposte per ridurle, ha preso in giro la Proposta formulata da Berlusconi volta a introdurre anche nel nostro Paese la flat tax. O almeno di andare verso quella direzione, seguendo la strada rilanciata dal presidente Usa Donald Trump con la sua riforma fiscale. "Vorrei capire un pò meglio la Proposta che il ...

flat tax - Padoan 'Proposta da fatina blu' : ROMA - 'La Flat tax? È come la bacchetta magica o la fatina blu. Proposte miracolose, spesso divertenti da ascoltare. Ma senza coperture'. Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al termine dell'Ecofin che si è tenuto a Bruxelles, boccia senza mezze misure la proposta avanzata da Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. 'Vorrei capirla un po' meglio - ...

Berlusconi inventa la flat tax progressiva : La flat tax proposta dal programma elettorale del centrodestra "ha una certa progressività". È l'ultima mossa creative del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che risponde così alle domande dei ...

Berlusconi promette una flat tax progressiva : La flat tax proposta dal programma elettorale del centrodestra "ha una certa progressività". È l'ultima proposta creativa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che risponde così alle domande dei giornalisti sulla possibilità che la proposta sia considerata incostituzionale. "Della Corte Costituzionale nessuno può essere sicuro in partenza, ma la Costituzione parla di progressività. E la flat tax ...

Fisco - il piano di Berlusconi : flat tax progressiva : Prosegue il viaggio di Silvio Berlusconi a Bruxelles. In due giorni il Cav ha incontrato i vertici delle istituzioni europee, da Juncker a Tajani fino al presidente del Ppe, Josep Daul. E proprio subito dopo l'incontro con il leader del Ppe, Berlusconi ha parlato degli scenari per il voto del prossimo 4 marzo alle politiche. "L'ipotesi di una grande coalizione che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". Il ...

flat tax al 23% - incognita costi e vantaggi reddito per reddito : ROMA Nel programma del centrodestra la principale delle riforme, il primo punto del programma, la «Flat tax», viene licenziata in poche righe. Si dice che l?aliquota unica...

Berlusconi (condannato per frode fiscale) : “Dopo la flat tax galera per chi evade. Aumenteremo pene come in Usa” : Silvio Berlusconi che promette pene più severe per gli evasori. Anzi, “la galera”. E’ successo domenica sera durante l’intervista data dall’ex Cavaliere a Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale, ne ha parlato al termine di un passaggio sulla flat tax e quella che lui stesso definisce “rivoluzione del fisco”. “Volevo introdurre la ...