Juventus-Genoa 1-0 | curiosità in cifre

Juventus -Genoa - Allegri : “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini : “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” : Juventus-Genoa , Allegri : “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini : “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa – Al termine del match dell’Allianz Stadium vinto contro il Genoa, il tecnico della Juventus Allegri , ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. ...

La Juventus passa di misura contro il Genoa : 1-0 e Napoli ancora a meno uno : La Juventus di Massimiliano Allegri ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. I bianconeri hanno battuto 1-0 il Genoa di Davide Ballardini grazie alla rete siglata da Douglas Costa, al 16', su assist di Mandzukic. La Vecchia Signora ha concesso poco agli avversari ma non è stata brillante come in altre circostanze, merito di un Genoa ben messo in campo che si è fatto sorprendere una sola volta in maniera letale dall'esterno ...