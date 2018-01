Juventus | Allegri | ' Ci sono mancate un po' le gambe nel finale'

Juventus-Genoa - Allegri : “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini : “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” : Juventus-Genoa, Allegri: “Non replico a Sarri sul calendario”. Ballardini: “Abbiamo messo in difficoltà i campioni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa – Al termine del match dell’Allianz Stadium vinto contro il Genoa, il tecnico della Juventus Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. ...

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa : le scelte di Allegri e Ballardini : Formazioni ufficiali Juventus-Genoa – Juventus-Genoa chiuderà la 21^ giornata di Serie A, la prima dopo la sosta invernale. I bianconeri hanno un unico obiettivo: vincere per rimanere agganciati al Napoli che ieri ha espugnato il campo dell'Atalanta con un goal di Mertens. Di fronte però ci sarà un Genoa che andrà a caccia di punti salvezza per rispondere alla vittoria del Crotone e al pareggio della Spal ad Udinese. Allegri dovrà a ...

Serie A : Juventus Genoa. Allegri : 'Ci sarà da soffrire' : Dopo la sosta, Allegri vede una ripresa ricca di incognite per la Juventus, scivolata nuovamente a -4 dopo la vittoria del Napoli a Bergamo con l'Atalanta. I precedenti allarmano: dopo gli stop - ...

Juventus - Allegri : "Genoa? Sarà dura perché veniamo dalla sosta" : Juventus, Allegri: "Genoa? Sarà dura perché veniamo dalla sosta" Allegri – Riparte dal Genoa il campionato della Juventus. Lunedì sera all'Allianz Stadium Allegri vuole ricominciare con una vittoria. RIPARTIRE CON UNA VITTORIA "Domani è importante riprendere a vincere da dove abbiamo finito ...

Probabili formazioniI/ Juventus Genoa : diretta tv - orario - notizie live. Allegri senza Dybala (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Allianz Stadium per la ventunesima giornata di Serie A

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

Juventus - Allegri : 'Col Genoa ci sarà da soffrire. Sarà un aprile decisivo' : 1 di 3 Successiva VINOVO - Un solo pensiero nella testa di Massimiliano Allegri , a prescindere da Atalanta-Napoli : ' Non so sè è un vantaggio giocare dopo. L'unico vantaggio ver ce lo dobbiamo ...

Juventus - Allegri svela tutto : il punto sugli infortunati - il ‘tabù’ post sosta e indicazioni di formazione : Conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri. La Juventus infatti sarà impegnata domani sera nel Monday Night contro il Genoa, match che chiuderà la 21^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero a cominciare dalle condizioni di Buffon: “Buffon sarà a disposizione settimana prossima e quando tornerà sarà titolare. Fortunatamente in questo periodo Szczesny che è un portiere di grandissimo valore ha fatto ...

Juventus - Allegri piace ad Abramovich per il dopo-Conte : Juventus, Allegri piace ad Abramovich per il dopo-Conte Juventus, Allegri piace AD Abramovich – La Juventus dovrà guardarsi dagli assalti del Chelsea per Max Allegri. Il tecnico bianconero infatti è in cima alla lista dei favoriti per la successione ad Antonio Conte. Abramovich GUARDA AL TECNICO LIVORNESE Secondo quanto ...

FEDERICO BERNARDESCHI/ Juventus news - l'ex Fiorentina : ecco cosa mi ha chiesto di fare Massimiliano Allegri : FEDERICO Bernadeschi, Juventus news: l'ex viola ha chiarito perché ha detto subito sì ai bianconeri. Il ragazzo si è poi messo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare ovunque.

Calciomercato Juventus/ News - Zidane-Allegri : pronto lo scambio di panchine? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune voci circolanti in Spagna, il Real potrebbe accogliere Allegri.

Juventus - Allegri ancora... infortunato assente a Vinovo : TORINO - Non soltanto giocatori infortunati. La Juventus deve fare a meno anche del suo allenatore. Massimiliano Allegri non si è infatti visto a Vinovo a causa di una fastidiosa influenza che, oltre ...

Il Principino epurato da Allegri - i tifosi 'avvisano' la Juventus. Striscione a Vinovo : "non si tocca Marchisio" : Dura presa di posizione dei tifosi nei confronti della società e di Allegri, Striscione a Vinovo: "non si tocca Marchisio" LaPresse/Marco Alpozzi Claudio Marchisio è sempre più convinto di lasciare la ...

"Zidane alla Juventus e Allegri va al Chelsea" : Pronti via ed è effetto domino sul calcio italiano ed europeo. I cambi di panchina alla fine di questa stagione in corso riguarderanno diversi club. Uno su tutti: la Juventus. Da tempo gira voce che ...