Juve | scambio in arrivo con il Cagliari

Cavani alla Juventus?/ Calciomercato news : il Matador al posto di Dybala - giusto lo scambio? : Cavani alla Juventus? Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo. La società torinese sulle tracce dell’attaccante della nazionale uruguagia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Zidane-Allegri : pronto lo scambio di panchine? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune voci circolanti in Spagna, il Real potrebbe accogliere Allegri.

Scambio Han-Cerri - oggi Juventus e Cagliari provano a chiudere : TORINO - Tra un Lewandowski e un De Vrij, durante il forum procuratori di Tuttosport è spuntato anche il nome di Kwang-Song Han . Tempismo perfetto, dal momento che quella di oggi potrebbe essere una ...

Calciomercato Juventus - scambio a sorpresa con il Manchester United? Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; la dirigenza bianconera sta cercando un centrocampista di qualita' e sta per chiudere per Emre Can, talentuoso centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore di origini turche dovrebbe firmare l'accordo con la Juventus a breve e dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Stando a quanto riportano i media britannici, l'intesa sarebbe ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal a gennaio? Video : Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dovrebbe però diventare bianconero solo al termine della stagione, dal momento che il Liverpool non intende privarsi di lui a gennaio. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto ...

Calciomercato Juve - possibile un maxi scambio con il PSG Video : Paulo Dybala continua a fare notizia; il giocatore argentino, dopo un esordio da fuoriclasse, ha calato il suo rendimento ed è stato lasciato spesso in panchina da Massimiliano Allegri. L'attaccante sudamericano stava lentamente riprendendo la sua forma fisica e mentale, come dimostra la bella doppietta di destro messa a segno contro il Verona, prima del nuovo infortunio. Sono stati comunque mesi molto difficili, dal momento che la Joja non è ...

Calciomercato Juve - possibile un maxi scambio con il PSG : Paulo Dybala continua a fare notizia; il giocatore argentino, dopo un esordio da fuoriclasse, ha calato il suo rendimento ed è stato lasciato spesso in panchina da Massimiliano Allegri. L'attaccante sudamericano stava lentamente riprendendo la sua forma fisica e mentale, come dimostra la bella doppietta di destro messa a segno contro il Verona, prima del nuovo infortunio. Sono stati comunque mesi molto difficili, dal momento che la "Joja" non è ...

Calciomercato Juventus/ News - Cerri-Han : pronto lo scambio di giovani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: ila Vecchia Signora starebbe pensando di cedere Cerri al Cagliari per avere in cambio Han(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della #Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualita' per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, il ...

Clamoroso scambio fra il Milan e la Juventus a gennaio? Video : Il momento è davvero difficile per la societa' rossonera, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta contro il Verona. Una stagione fallimentare, almeno fin'ora, quella del Mian. La rosa del club meneghino è stato costruita la scorsa estate per un duplice obiettivo: vincere Europa League e campionato italiano: nel primo caso gli uomini ora allenati da Rino Gattuso sono ancora in corsa, ma per quanto riguarda la #Serie A sono a distanza siderale ...

Clamoroso scambio fra il Milan e la Juventus a gennaio? : Il momento è davvero difficile per la società rossonera, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta contro il Verona. Una stagione fallimentare, almeno fin'ora, quella del Mian. La rosa del club meneghino è stato costruita la scorsa estate per un duplice obiettivo: vincere Europa League e campionato italiano: nel primo caso gli uomini ora allenati da Rino Gattuso sono ancora in corsa, ma per quanto riguarda la serie A sono a distanza siderale ...

Calciomercato Milan - scambio con la Juve a gennaio? Video : Momento davvero molto difficile in casa #Milan dopo la clamorosa sconfitta subita per tre a zero contro il Verona, una squadra che lotta per non retrocedere. Una stagione che finora può definirsi fallimentare, dal momento che Fassone e Mirabelli hanno costruito una squadra per vincere scudetto ed Europa League questa estate, investendo più di duecento milioni di euro. Alcuni giocatori, specialmente i difensori, non stanno avendo il rendimento ...

Juve - Dybala tratta con il Real Madrid : Perez offre un maxi scambio a Marotta Video : In casa #Juventus a catalizzare l'attenzione è sempre Paulo Dybala, che non sta vivendo un buon periodo. Dopo un ottimo inizio di stagione, condito da dodici reti di cui dieci solo in campionato, il campione della Juventus si è spento e non riesce più a trovare la via del gol, sebbene sia stato protagonista di alcune ottime giocate come lo splendido assist ad Higuain che ha deciso il match contro il Napoli. Nelle ultime ore stanno circolando ...