Juve | ora hai il vero Benatia E Allegri non prende più gol

La Juventus più brutta della stagione - ora c'è un nuovo problema per Allegri : La realtà è che quando la squadra più forte della Serie A (la Juve, appunto) si esibisce in prestazioni così desolanti, u no capisce perché il campionato italiano abbia così poco appeal nel mondo , ...

La Juventus passa di misura contro il Genoa : 1-0 e Napoli ancora a meno uno : La Juventus di Massimiliano Allegri ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. I bianconeri hanno battuto 1-0 il Genoa di Davide Ballardini grazie alla rete siglata da Douglas Costa, al 16', su assist di Mandzukic. La Vecchia Signora ha concesso poco agli avversari ma non è stata brillante come in altre circostanze, merito di un Genoa ben messo in campo che si è fatto sorprendere una sola volta in maniera letale dall'esterno ...

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...

La Juventus monitora un altro Pirlo : il figlio di Andrea farà un provino con l’Under 16 bianconera : Andrea Pirlo è stato uno dei protagonisti del nuovo ciclo vincente della Juventus iniziato nella stagione 2011-2012. Il regista bresciano nel 2015 ha lasciato il club bianconero e per finire la sua carriera negli Stati Uniti. Le sue giocate e le sua ‘maledetta’ non potranno mai essere dimenticati dai tifosi juventini che potrebbero però vedere presto un altro Pirlo con la maglia bianconera addosso. Il figlio di Andrea, Nicolò, ...

Juventus-Genoa - 21ma giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : La 21ma giornata della Serie A si conclude con la sfida tra Juventus e Genoa. I bianconeri dovranno assolutamente trovare i tre punti per rimanere in scia del Napoli, che ieri ha superato l’Atalanta per 1-0. La squadra di Allegri parte comunque come netta favorita, visto l’ultima Serie di vittorie e soprattutto il fattore campo. Juventus-Genoa si giocherà questa sera, con calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in ...

Berlusconi : 'Non guardo il Milan. Juve? Finora non ha vinto la Champions' : ROMA - 'Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente più premiato della storia. Non hanno sentito i miei ...

