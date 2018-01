Juve-Genoa | Allegri | Conta solo segnare e vincere

Serie A Genoa - Ballardini : "Messa in difficoltà la Juve ntus" : TORINO - "Abbiamo giocato una buona partita e messo in difficoltà la Juventus. Siamo venuti con personalità, questo vuol dire aver fatto qualcosa di buono, complimenti ai ragazzi" . Così il tecnico ...

Juventus-Genoa 1-0 - curiosità in cifre : 18 gol della Juventus nella prima mezz'ora di gioco, più di tutti in questo campionato. La Juventus ha vinto in sette delle ultime otto partite in campionato (1N) e in questo parziale ha mantenuto 7 ...