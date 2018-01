Italiano ucciso | fatto a pezzi e bruciato in Thailandia | è caccia alla ex e al suo amante

Italiano ucciso in Thailandia : il suo corpo bruciato e fatto a pezzi Video : Giuseppe De Stefani, #Italiano proveniente da Chiavenna, è stato ritrovato morto in #Thailandia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto smembrato e bruciato ed è stato possibile identificarlo solo grazie ad un tatuaggio ancora parzialmente visibile sulla gamba. La notizia è giunta da parte delle forze dell'ordine Thailandesi tre giorni fa. Il riconoscimento è stato possibile grazie ad un amico. Le seconde nozze in Thailandia Giuseppe De Stefani ...

Thailandia - Italiano uomo trovato ucciso : 12.03 E' di un italiano, di Sondrio, il corpo dell'uomo ucciso, smembrato e bruciato tre giorni fa in Thailandia. Lo ha identificato la polizia thailandese da un tatuaggio su una gamba. Gli investigatori cercano la ex moglie dell'uomo, una thailandese di 38 anni, e il suo amante francese. La pista seguita è quella del delitto passionale, collegato anche a questioni di denaro. La polizia ha inoltre dichiarato che la vittima era stata inserita ...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia. Si cerca l'ex moglie e l'amante : L'uomo ucciso, smembrato e dato alle fiamme tre giorni fa in Thailandia è l'Italiano Giuseppe De Stefani (62 anni), di Sondrio. Lo ha concluso la polizia thailandese della provincia di Phichit, identificando un tatuaggio sulla gamba parzialmente bruciata, che è stato confermato da un testimone corrispondere con quello dell'Italiano. La polizia è ancora sulle tracce della thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, ex moglie di De ...

Polizia conferma : l'uomo ucciso e bruciato in Thailandia è un Italiano di Sondrio : Si chiama Giuseppe De Stefani (62 anni), il cui corpo è stato ritrovato smembrato e bruciato. Si cercano la ex moglie e l'amante. Secondo la Polizia l'uomo in...

Italiano ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una rapina a Panama : Un colpo alla testa esploso a distanza ravvicinata da due ragazzini che gli avevano dato appuntamento a Los Andes, luogo periferico e malfamato del Panama, per acquistare un tablet. È morto...

Una rissa e una coltellata - 34enne Italiano ucciso a Barcellona : Una rissa all'origine del dramma. Aveva 34 anni l'italiano morto per le ferite riportate in una violenta colluttazione avvenuta la notte scorsa a Barcellona. La tragedia - raccontano i media spagnoli - si è consumata nella notte in una strada del quartiere popolare del Raval della città catalana. Erano circa le 4.30 del mattino quando la polizia locale, i Mossos d'Esquadra, è stata chiamata per una rissa fra due uomini in ...

Barcellona. Italiano di 34 anni ucciso durante una lite a Raval : Un connazionale di 34 anni è stato ucciso nel corso una lite in strada a Barcellona, nel quartiere del Raval in via Príncep de Viana. La lite è scoppiata tra l’Italiano e un altro uomo che lo avrebbe accoltellato dandosi alla…Continua a leggere →

Cosa sappiamo finora sull'Italiano ucciso a Barcellona : Un italiano di 34 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è stato ucciso nella notte di mercoledì 22 novembre 2017, a Barcellona. La vittima è deceduta a causa delle gravi ferite da ...

Barcellona - Italiano di 34 anni ucciso durante una rissa : dell’aggressore nessuna traccia : Aveva 34 anni l’italiano morto per le ferite riportate in una rissa avvenuta la notte scorsa a Barcellona. È tutto avvenuto in una strada del quartiere popolare del Raval della città catalana. Erano circa le 4.30 del mattino quando la polizia locale, i Mossos d’Esquadra, è stata chiamata per una rissa fra due uomini in Calle Princep de Viana. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l’italiano in condizioni gravi per le ferite d’arma da taglio ...

Spagna : Italiano ucciso durante una rissa a Barcellona. Caccia all’aggressore : Un uomo di 34 anni è rimasto ucciso durante una lite a Barcellona: si cerca l'altra persona coinvolta. L'italiano è morto in ospedale per le gravi ferite riportate

Spagna - Italiano ucciso a coltellate durante una rissa a Barcellona : Un italiano di 34 anni è morto a Barcellona per le ferite che ha riportato apparentemente in una rissa in una strada del quartiere popolare del Raval. Lo riferisce un comunicato della polizia catalana.

Italiano 34/enne ucciso durante una rissa a Barcellona : MADRID - Un Italiano di 34 anni è morto a Barcellona per le ferite che ha riportato apparentemente in una rissa in una strada del quartiere popolare del Raval. Lo riferisce un comunicato della polizia ...

Giovane Italiano di 34 anni ucciso in una rissa a Barcellona : morto accoltellato : Choc in Spagna. Un italiano di 34 anni è morto a Barcellona per le ferite che ha riportato apparentemente in una rissa in una strada del quartiere popolare del Raval. Lo riferisce un...