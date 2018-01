Isola | incidente sexy per Mara Venier

Alessia Marcuzzi/ Video - dopo l'incidente con Silvia Toffanin è pronta per l'Isola dei Famosi (Verissimo) : Alessia Marcuzzi, ospite della puntata di ieri di Verissimo, ha parlato dell'Isola dei Famosi, sfidando Silvia Toffanin in una improbabile posizione del ragno.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:17:00 GMT)

Giallo Isola dei Famosi : un altro incidente Video : Prima tegola per la nuova edizione del programma reality L'Isola dei Famosi 2018 [Video], i media riportano la notizia di una concorrente non arrivata ancora in Honduras perchè bloccata. Paola Di Benedetto fermata La bella Paola Di Benedetto, nota per essere stata una dei personaggi di Ciao Darwin! nel ruolo di Madre Natura, è stata infatti bloccata in aeroporto dalla polizia messicana. Il motivo? Paola Di Benedetto non aveva con sè il suo ...

Giallo Isola dei Famosi : un altro incidente : Prima tegola per la nuova edizione del programma reality L'Isola dei Famosi 2018, i media riportano la notizia di una concorrente non arrivata ancora in Honduras perchè bloccata. Paola Di Benedetto fermata La bella Paola Di Benedetto, nota per essere stata una dei personaggi di Ciao Darwin! nel ruolo di Madre Natura, è stata infatti bloccata in aeroporto dalla polizia messicana. Il motivo? Paola Di Benedetto non aveva con sè il suo passaporto, ...

Saranno Isolani - incidente alla testa per Daianira Marzano : ecco cosa rischia per L'Isola dei famosi : A Saranno isolani in tanti vorrebbero Deianira Marzano come vincitrice per partecipare all' Isola dei famosi . Un incidente avvenuto alla concorrente di Caserta durante il training maremmano sta ...