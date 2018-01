Isola dei famosi : top - flop - nomination : Finalmente è iniziata anche questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2018. Dopo tanto parlare le spiagge dell'Honduras hanno visto approdare i naufraghi che ci terranno compagnia per le prossime settimane. Partiamo subito dalle novità di questa nuova edizione: l'inviato è Stefano De Martino mentre gli opinionisti che si occuperanno di vivacizzare lo studio sono Mara Venier e Daniele Bossari, fresco vincitore della seconda edizione del Grande ...

Rosa Perrotta parte per l'Isola dei Famosi e lascia il fidanzato Pietro Tartaglione? : La dedico a chi sa ascoltare, a chi sa riconoscere il buono ed il bello che ci circonda e di cui il mondo straborda. Quest'isola la dedico a chi si prende le proprie responsabilita senza cercare ...

Isola dei Famosi - le pagelle della prima puntata : Senza infamia e senza lode, così la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Niente di nuovo, a parte l'inviato Stefano De Martino - promosso con la sufficienza - e Daniele Bossari nelle...

Isola dei Famosi 2018 - prima Puntata. Panico in elicottero per Francesca Cipriani : E’ partita l’edizione 2018 del reality show: L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo durante la diretta della prima Puntata. Le emozioni non sono certo mancate. La stavamo aspettando da tempo e finalmente è tornata. L’edizione 2018 di uno dei reality show di successo Mediaset, L’Isola dei Famosi, è partita in pompa magna. Già dall’inizio gli autori non hanno deluso le aspettative, regalando ai telespettatori ...

Isola dei Famosi - i primi nominati sono Eva Henger e Marco Ferri : E' partita la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Un esordio abbastanza sottotono, a parte la parentesi Cipriani con i suoi

Isola dei famosi 2018 / Nomination - cast e diretta : Marco ed Eva al televoto (Prima puntata) : Isola dei famosi 2018, diretta e anticipazioni prima puntata del 22 gennaio: dalla presentazione del cast a #SarannoIsolani. Francesco Monte e Giucas Casella vincitori per i bookmakers.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 01:30:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK / Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : colpa di un nome scritto male! : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 01:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - la leggenda del fantasma a cavallo : "Un fascio di luce sul letto" : Alessia Marcuzzi durante l'ultima puntata di Verissimo ha rivelato in diretta che sull 'Isola dei Famosi c'è il fantasma di una donna che va a cavallo. 'Sembra che nelle edizioni passate dell' Isola , ...

Isola dei famosi : in nomination Marco Ferri ed Eva Henger - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la prima puntata di lunedì 22 gennaio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore […] L'articolo Isola ...

Isola dei Famosi 2018 - prima puntata del 22 gennaio : naufraghi divisi in Migliori e Peggiori. Al televoto Marco Ferri vs Eva Henger : Stefano De Martino - prima puntata Isola dei Famosi 2018 Per la tredicesima volta, è l’alba di una nuova Isola dei Famosi. E qui su DavideMaggio.it torna puntuale l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della prima puntata di ...

Francesca Cipriani - crisi di panico/ Video - la showgirl nel gruppo dei peggiori (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. In partenza per l’Honduras già all’aeroporto si scontra con le altre naufraghe.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 01:13:00 GMT)

Cos'è successo a Mara Venier?/ Problemi con il vestito in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Cos'è successo a Mara Venier? Problemi con il vestito in diretta all'Isola dei Famosi 2018: le paillettes pungono l'opinionista, Alessia Marcuzzi in difficoltà.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 01:10:00 GMT)