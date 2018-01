Isola dei Famosi | Selvaggia Lucarelli critica | ' L' armadio di Cecilia era più sobrio'

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : svelato il motivo dello scontro? : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:29:00 GMT)

Isola dei Famosi - esordio boom : è già record di ascolti : L' Isola dei Famosi , condotta da Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari opinionisti, stravince la serata: 4.565.000 telespettatori con il 25,5% di share. Un dato eccellente pompato però ...

Isola dei Famosi : scintille tra paragnosti. Giucas a ‘Crecher’ Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick. Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

Isola dei Famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Selvaggia Lucarelli boccia tutti : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei Famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:46:00 GMT)

Max Biaggi/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi e "si lancia" su Vittoria Puccini : Max Biaggi Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:36:00 GMT)

Isola dei famosi - è subito porno-scandalo : 'Pérez superdotato - ho visto una bestia...' : All' Isola dei famosi c'è un super-dotato. Al primo giorno, il reality si fa già piccantissimo. Già, perché a svelare le famigerate dimensioni ci ha pensato Giucas Casella , con una battuta rivolta ...

Isola dei Famosi - ascolti al top : share oltre il 25% per la prima puntata - battuto Romanzo Famigliare : 'L'Isola dei Famosi' esordisce e vince : con 4 milioni 565mila spettatori e il 25,46% di share il reality di Canale 5, terminato all'1,20 circa , si aggiudica la serata. Nella fascia segue ' Romanzo ...

Isola dei famosi Occhi puntati sulla Di Benedetto : Il fisico mozzafiato da "Madre Natura" è già il suo marchio di fabbrica e di certo uno dei motivi che, ieri sera, hanno tenuto incollati alla tv i tantissimi fan vicentini e non. All'Isola dei famosi ...

Francesco Monte all'Isola dei Famosi : cosa ha fatto Cecilia Rodriguez durante la diretta : Isola dei Famosi 2018 , Francesco Monte conquista tutto il pubblico femminile già dalla prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è entrato subito ...

Isola dei Famosi - De Martino punge Belen : "Di dichiarazioni ne ho fatte troppe" : La prima puntata/prova dell' Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino. Il ballerino di Amici , infatti, è sembrato a suo agio davanti ...

Isola dei Famosi - De Martino punge Belen : Di dichiarazioni ne ho fatte troppe : La prima puntata/prova dell'Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino.Il ballerino di Amici, infatti, è sembrato a suo agio davanti alle telecamere, non si è scomposto di fronte a situazioni difficili da gestire e ha fatto divertire i telespettatori con qualche battuta. Ma proprio una battuta ha attirato l'attenzione del pubblico. Dopo essersi buttato dall'elicottero, ...

Isola dei famosi 2018 : ascolti leader nella prima puntata - il direttore di Canale 5 ringrazia il cast : L’Isola dei famosi 13 parte con ottimi ascolti ed è leader della prima serata di lunedì 22 gennaio. Ecco l’analisi-Auditel, i numeri sui social e la dichiarazione del direttore di Canale 5. Isola dei famosi 2018, ottimi ascolti nella prima puntata Esordio positivo su Canale 5 per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, che […] L'articolo Isola dei famosi 2018: ascolti leader nella prima puntata, il direttore di Canale 5 ...