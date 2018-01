Isola dei Famosi | Francesca Cipriani ha un attacco di panico | Non voglio

Giucas Casella / La "gara" in diretta con Amaurys Perez scatena le prima critiche (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:00:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 22 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Da questa sera, in Prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 22 gennaio 2018 – ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi insorge in TV : 'Dove sono le mie sigarette?' : In data 22 gennaio 2018, è andata in onda la prima diretta ufficiale de L'Isola Dei Famosi 2018, il reality-show più atteso del nuovo anno; nell'RVM di presentazione, l'ex-gieffino e neo-naufrago de L'Isola, alias Filippo Nardi, è diventato protagonista di un simpaticissimo sketch che ha in poche ore conquistato il popolo degli internauti. Filippo ci riprova a L'Isola: la nuova vita dell'ex-gieffino Nardi Lunedì sera, 22 gennaio, su Canale 5 e ...

Isola dei Famosi - L'elicottero gioca un brutto scherzo alla Cipriani - durante l'attacco di panico Francesca colpisce il pilota VIDEO : Francesca Cipriani accusa il colpo sulL'elicottero da cui avrebbe dovuto tuffarsi, un attacco di panico sorprende la showgirl a L'Isola dei Famosi Francesca Cipriani colta da un attacco di panico ...

Isola dei Famosi - esordio hot per Stefano De Martino : Bello, spigliato e sexy. L'esordio di Stefano de Martino all'Isola dei Famosi è già un successo. LEGGI ANCHE Isola, Stefano De Martino e la prima foto in elicottero L'ex ballerino di Amici e nuovo ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani ha un attacco di panico : Non voglio morire : L'Isola dei Famosi è iniziata da qualche minuto e ha già regalato parecchie emozioni al pubblico.I naufraghi, infatti, sono stati colti di sorpresa: erano convinti che la prima puntata ci sarebbe stata domani, martedì 23 gennaio. In realtà era tutto uno scherzo e i vip sono stati catapultati nella diretta. Le donne sono state le prime a doversi buttare dall'aereo, per Nadia Rinaldi, Bianca Atzei, Alessia Mancini e Rosa Perrotta non ...

ROSA PERROTTA / Chi è? La dedica di Pietro Tartaglione durante la puntata (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA è sbarcata in Honduras. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, l'isola dei Famosi 2018 iniziata sotto una buona stella ma anche all’insegna del gossip.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:43:00 GMT)

DANIELE BOSSARI/ "Isola dei Famosi piena di misteri? Ho condotto Mistero per 9 anni - so tutto" : Video, DANIELE BOSSARI arteciperà come opinionista al programma tv l'Isola dei Famosi. Nel frattempo, però, rivela clamorosamente la data delle nozze con Filippa Lagerback. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:34:00 GMT)

BIANCA ATZEI / Esordio col botto per la cantante : i telespettatori tifano per lei! (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI posta su Facebook tutta la sua gioia per l'imminente partecipazione all'Isola dei Famosi 2018, suscitando la gioia delle sue più sfegatate ammiratrici. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Francesca Cipriani - crisi di panico/ Si tufferà dall'elicottero? Esordio tra le urla (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. In partenza per l’Honduras già all’aeroporto si scontra con le altre naufraghe.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:20:00 GMT)

MARA VENIER / "Con quella coroncina in testa - la Cipriani sembra Cicciolina!" (Isola dei Famosi 2018) : MARA VENIER spopola su Facebook e Instagram con un post che annuncia il suo ruolo di opinionista all'interno del reality show l'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:18:00 GMT)

Zuzzurro/ Andrea Brambilla - cinque anni dopo la morte : il ricordo di Gaspare all'Isola dei Famosi 2018? : Sono trascorsi 5 anni dalla morte di Andrea Formicola, il noto Zuzzurro del duo Gaspare e Zuzzurro. Non mancherà il ricordo di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:10:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO / "Devo fare una dichiarazione? No - a 'sto giro passo!" (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Alessia Marcuzzi / "Nulla sarà prevedibile - ve lo garantisco" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:53:00 GMT)