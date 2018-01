Isola dei Famosi | Filippo del Gf | cosa nasconde nel suo passato?

: RT @emccrr: non per cattiveria nei confronti dei concorrenti, quanto più nei confronti dell'organizzazione, spero sempre succeda qualcosa d… - Veronic78545096 : RT @emccrr: non per cattiveria nei confronti dei concorrenti, quanto più nei confronti dell'organizzazione, spero sempre succeda qualcosa d… - iosonokarma : ISOLA DEI FAMOSI. "Chiamiamo un esorcista"@TerryEmpyre - federikaaax : RT @ExplorerLento: Inizia ora la dodicesima edizione dell'isola dei famosi. Raz Degan già il favorito #isola - Lila981 : RT @Ri_Ghetto: All'una di notte Ilary già aveva mandato a fanculo i tre quarti dei concorrenti e stava scalpitando per farsi una tisana con… - natalialigas : RT @lefrasidiosho: Vorrei andare all'isola dei famosi solo pe famme dì da mi madre che sto facendo una splendida isola. #isola -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) L'#deiha aperto i battenti il 22 gennaio. Il cast promette davvero bene. Esordio con il botto grazie al siparietto di Francesca Cipriani, alle prese con un tuffo dall'aereo che proprio non voleva fare. Telespettatrici in visibilio invece per il nuovo inviato Stefano De Martino, che ha sfoggiato un fisico scultoreo e una spigliatezza non da poco, nonostante la sua prima esperienza da inviato. Si è infine conclusa senza conseguenze la disavventura di Paola Di Benedetto, la naufraga fermata dalla polizia in aereoporto perché sprovvista di passaporto. Tra i naufraghi dell'anche due ex storici concorrenti del Grande Fratello VIDEO, ovveroNardi e Jonathan. La presentazione del Nardi ha particolarmente interessato, visto che l'ex gieffino ha fatto chiaramente intendere dire qualnel suoNardi all’deiChi non ...