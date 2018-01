Isola dei famosi | è subito porno-scandalo | ' Pérez superdotato | ho visto una bestia'

Giucas Casella Vs Craig Warwick/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : Morena Zapparoli difende l'illusionista : Giucas Casella contro Craig Warwick, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Isola dei Famosi - ascolti al top : share oltre il 25% per la prima puntata - battuto Romanzo Famigliare : 'L'Isola dei Famosi' esordisce e vince : con 4 milioni 565mila spettatori e il 25,46% di share il reality di Canale 5, terminato all'1,20 circa , si aggiudica la serata. Nella fascia segue ' Romanzo ...

Isola dei famosi Occhi puntati sulla Di Benedetto : Il fisico mozzafiato da "Madre Natura" è già il suo marchio di fabbrica e di certo uno dei motivi che, ieri sera, hanno tenuto incollati alla tv i tantissimi fan vicentini e non. All'Isola dei famosi ...

Francesco Monte all'Isola dei Famosi : cosa ha fatto Cecilia Rodriguez durante la diretta : Isola dei Famosi 2018 , Francesco Monte conquista tutto il pubblico femminile già dalla prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è entrato subito ...

Isola dei Famosi - De Martino punge Belen : "Di dichiarazioni ne ho fatte troppe" : La prima puntata/prova dell' Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino. Il ballerino di Amici , infatti, è sembrato a suo agio davanti ...

Isola dei Famosi - De Martino punge Belen : Di dichiarazioni ne ho fatte troppe : La prima puntata/prova dell'Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino.Il ballerino di Amici, infatti, è sembrato a suo agio davanti alle telecamere, non si è scomposto di fronte a situazioni difficili da gestire e ha fatto divertire i telespettatori con qualche battuta. Ma proprio una battuta ha attirato l'attenzione del pubblico. Dopo essersi buttato dall'elicottero, ...

Isola dei famosi 2018 : ascolti leader nella prima puntata - il direttore di Canale 5 ringrazia il cast : L’Isola dei famosi 13 parte con ottimi ascolti ed è leader della prima serata di lunedì 22 gennaio. Ecco l’analisi-Auditel, i numeri sui social e la dichiarazione del direttore di Canale 5. Isola dei famosi 2018, ottimi ascolti nella prima puntata Esordio positivo su Canale 5 per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, che […] L'articolo Isola dei famosi 2018: ascolti leader nella prima puntata, il direttore di Canale 5 ...

Isola dei Famosi 2018 : un ‘vero e proprio attacco di noia’ : Francesca Cipriani Iniziamo dalla fine: l’orario di chiusura. La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui gli ascolti), in onda ieri su Canale 5, ha chiuso in fretta e furia all’1:31, praticamente a notte fonda. Una lunghezza imperdonabile e, ancor peggio, ingiustificata. Salvo un unico fuori programma – forse nemmeno del tutto imprevisto – legato a Francesca Cipriani, infatti, la puntata è filata tutta liscia. ...

L'Isola dei famosi 2018 - Francesca Cipriani impazzisce : paura in elicottero Video : E' iniziata la nuova edizione de L'#Isola dei famosi 13 che promette gia' tanto divertimento grazie all'esuberante cast. Tra i tre isolani il pubblico ha scelto il personal trainer Franco Terlizzi, che avra' la possibilita' di partecipare al reality insieme alle celebrita'. I primi nominati della settimana sono Marco e Eva. Vediamo subito che cosa è accaduto nella prima puntata [Video]. Francesca Cipriani va nel panico: 'Ho paura, non ce la ...

Isola dei Famosi - piccolo incidente per Mara Venier. L'opinionista si contorce dal dolore : Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi e, tra litigi e misteri, anche l'opinionista Mara Venier è stata la protagonista di un piccolo incidente.Quasi alla fine della diretta, Alessia Marcuzzi ha chiamato la pubblicità, ma una volta che le telecamere sono tornate in studio, il pubblico si è accorto che stava succedendo qualcosa. Mara Venier, infatti, non riusciva più a sedersi sulla poltrona e, non appena ci ...

Marco Ferri perché ha ricevuto tante nomination all’Isola dei famosi? Ecco le risposte a Mattino 5 : Marco Ferri come mai ha ricevuto numerose nomination nella prima puntata de L’isola dei famosi 13? Ecco le dichiarazioni degli opinionisti di Mattino Cinque nella puntata di martedì 23 gennaio su Canale 5. Marco Ferri nominato all’Isola dei famosi, Ecco perché Valerio Palmieri di Chi sottolinea: “È stato nominato quasi all’unanimità nonostante facesse parte dei […] L'articolo Marco Ferri perché ha ricevuto tante ...

‘Isola dei Famosi’ batte ‘Romanzo famigliare’ : boom di ascolti per la prima puntata : Parte bene l’Isola dei Famosi: l’edizione numero 13 del ‘docu-trash’ che mette alla prova i vip con gli scherzi della natura (e della produzione) ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti e share nel...

Rosa Perrotta parte per l'Isola dei Famosi e lascia il fidanzato Pietro Tartaglione? : 'Quest'isola la dedico alle donne, al loro coraggio e alla loro forza. La dedico alle donne che lottano ogni giorno, che affrontano la vita a testa alta nel rispetto della loro dignità'. Questa la ...