' Isola dei Famosi | due concorrenti hanno fatto l' amore' Ecco chi sono

Isola dei famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : dal 13 febbraio si slitta al martedì - ecco perchè : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Primo flirt all'Isola dei Famosi 2018 : per Nadia Rinaldi "gatta ci cova" : Primi avvicinamenti all'Isola dei Famosi tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: è flirt tra i due naufraghi? Sfuma, per ora, il gossip su Bianca Atzei...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:33:00 GMT)

GIULIA CALCATERRA/ Le conseguenze fisiche dell'Isola dei famosi sono alle spalle - ora è pronta per il Kenya : GIULIA CALCATERRA, in un post pubblicato su Instagram, svela le drastiche conseguenze subite dal suo corpo dopo l'Isola dei famosi: "Un anno dopo però..."(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:23:00 GMT)

Rivedere replica della prima puntata dell'Isola dei famosi in streaming (Isola) : Vi siete persi la puntata? Non siete riusciti a vederla tutta per intero? Vediamo come Rivedere tutto cio` che e` successo ieri in streaming gratis e legale.Numerose le proteste nel web (soprattutto ...

Isola dei Famosi - naufraghi divisi in mejor e pejor : ecco come hanno reagito : 'L'Isola dei Famosi' è ufficialmente iniziata e i naufraghi hanno già avuto un piccolo choc: sono stati divisi e vivranno su due isole separate. Il gioco ha consacrato leader della prima settimana e ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Video - crisi di panico : per Karina Cascella era tutto finto (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, ha avuto un attacco di panico prima di saltare dall'elicottero per raggiungere l'isola. Il web impazzisce per lei.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Giulia Calcaterra/ "A causa dell'Isola dei Famosi il mio corpo ha subito conseguenze ma..." : Giulia Calcaterra, in un post pubblicato su Instagram, svela le drastiche conseguenze subite dal suo corpo dopo l'Isola dei Famosi: "Un anno dopo però..."(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Giucas Casella VS Craig Warwick/ Nessuna invidia tra i due per il compagno del sensitivo (Isola dei Famosi) : Giucas Casella contro Craig Warwick, scoppia la lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:26:00 GMT)

Karina Cascella contro Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 : “Sull’Isola dei Famosi attacco di panico finto - dov’erano le lacrime?” : Pomeriggio 5, Karina Cascella contro Francesca Cipriani per l’attacco di panico all’Isola dei Famosi L’attacco di panico di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi ha monopolizzato la prima puntata del reality show di Canale 5. Ma pure spaccato l’opinione pubblica: la Pupa ha finto di essere terrorizzata sull’elicottero o era tutto vero? Della prima fazione fa […] L'articolo Karina Cascella contro ...

Isola dei Famosi 2018 : puntate - anticipazioni - concorrenti e tutto quello che c'è da sapere : Al via lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, Alessia...

Max Biaggi/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 : il pilota fa "tabula rasa"? : Max Biaggi Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Mercedesz Henger contro Francesco Monte e Nardi a Pomeriggio 5 : “C’è stato un complotto all’Isola dei Famosi. Filippo ha litigato col marito di mia madre in aeroporto” : Mercedesz Henger difende la madre Eva a Pomeriggio 5: le parole contro Francesco Monte e Filippo Nardi L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di ventiquattro ore ma già si parla di complotti e vendette. Ad avere il dente avvelenato è in particolare Mercedesz Henger, furiosa per la nomination di Francesco Monte ai danni […] L'articolo Mercedesz Henger contro Francesco Monte e Nardi a Pomeriggio 5: “C’è stato un ...

Isola dei Famosi 2018 - giorno 1. Marco deluso da Filippo : «Mi è dispiaciuta la nomination perché con Francesco e Jonathan c’era una sorta di gruppino» : Isola dei Famosi 2018 Terminata la diretta della prima puntata (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo), i naufraghi, divisi in Migliori e Peggiori, hanno raggiunto le rispettive isole e iniziato ufficialmente la loro avventura sull’Isola dei Famosi 2018. Mentre da una parte Marco Ferri si mostra molto dispiaciuto per essere finito in nomination (è al televoto con Eva Henger), dall’altra Giucas Casella e Craig Warwick si ...