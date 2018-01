Isola dei Famosi 2018 Nomination | ascolti e pagelle | Selvaggia Lucarelli boccia tutti

Isola dei Famosi : scintille tra paragnosti. Giucas a ‘Crecher’ Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’ Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick . Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

Max Biaggi/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi e "si lancia" su Vittoria Puccini : Max Biaggi Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:36:00 GMT)