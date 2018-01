Isola dei famosi 2018 eliminato lunedì 29 gennaio | i fan di Giulia contro Rosa Perrotta

Francesca Cipriani/ Crisi di panico e tentato "omicidio" del pilota : è nata una star? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, ha avuto un attacco di panico prima di saltare dall'elicottero per raggiungere l'isola. Il web impazzisce per lei.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nuovi concorrenti misteriosi la prossima settimana : Sono in arrivo concorrenti misteriosi all'Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni sulla puntata di stasera e sulla prossima settimana riservano tante sorprese! Stasera scopriremo come hanno iniziato questa avventura i naufraghi della nuova edizione, ma loro ancora non sanno che non saranno gli unici: sono già abbastanza, è vero, ma sono in arrivo altri due concorrenti. La prossima settimana scopriremo chi sono, anche se ci sono già dei nomi che ...

Isola 2018 - Paola Di Benedetto fermata in aeroporto : complotto dei concorrenti? : Piccola, ma grande, disavventura per Paola Di Benedetto all'Isola dei famosi 2018: la Madre Natura di Ciao Darwin sta cominciando col botto questa nuova esperienza, perché mentre in Italia già è esploso un gossip che la vedrebbe protagonista, la bellissima modella è rimasta bloccata in aeroporto! I naufraghi in questi giorni erano in viaggio verso l'Honduras per cominciare la loro avventura, che quest'anno potremo seguire anche in albergo grazie ...

Isola dei famosi - prima puntata con il botto : 25 - 5% di share : #Isola, l'hashtag ufficiale del programma, ha conquistato il podio degli argomenti più discussi della serata in Italia e nel mondo. Giancarlo Scheri , direttore Canale 5: "L'Isola dei famosi è ...

L’Isola dei Famosi scappa ancora da Montalbano e si sposta al martedì dal 13 febbraio : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018 Nonostante gli ottimi ascolti di ieri sera, che fanno ’sperare’ nella riuscita di questa edizione, salvo repentine e improbabili nuove variazioni, l’Isola dei Famosi 2018 scappa da Il Commissario Montalbano. L’arrivo su Rai 1 della serie con protagonista Luca Zingaretti ha spinto i vertici Mediaset ad optare per lo spostamento del reality condotto da Alessia Marcuzzi nella serata ...

"Meraviglie - la penIsola dei tesori" - le anticipazioni della quarta puntata : Con Castel del Monte e Alberobello in Puglia, gli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e le ville palladiane in Veneto si conclude il viaggio di Alberto...

Stefano De Martino/ Frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl "risponde" : Stefano De Martino lancia una Frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl pare stesse appunto seguendo la puntata e...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Isola dei Famosi - Selvaggia Lucarelli critica : 'L'armadio di Cecilia era più sobrio' : All'indomani della prima puntata dell' Isola dei Famosi 2018 , è arrivato anche il commento di Rolling Stone e di Selvaggia Lucarelli , recentemente diventata direttrice della parte web. I giudizi non ...

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : svelato il motivo dello scontro? : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:29:00 GMT)

Isola dei Famosi - esordio boom : è già record di ascolti : L' Isola dei Famosi , condotta da Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari opinionisti, stravince la serata: 4.565.000 telespettatori con il 25,5% di share. Un dato eccellente pompato però ...

Isola dei Famosi : scintille tra paragnosti. Giucas a ‘Crecher’ Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick. Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

Isola dei Famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Selvaggia Lucarelli boccia tutti : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei Famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:46:00 GMT)

Max Biaggi/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi e "si lancia" su Vittoria Puccini : Max Biaggi Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:36:00 GMT)