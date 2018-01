Isola dei Famosi 2018 | chi è Rosa Perrotta?

Isola dei Famosi : un segnale per Stefano De Martino da parte di Belen? Video : Quest'anno la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha riservato per i telespettatori tantissime sorprese. Una sorpresa in assoluto, che il pubblico quanto Mara Venier sembra aver apprezzato, è senza dubbio la presenza di #Stefano De Martino all'interno del cast nel ruolo di inviato. Il ballerino di Amici, dopo aver debuttato su Canale 5 in prima serata, ha spaccato l'opinione pubblica: sì, perché se da un lato è stato apprezzato, ...

Isola dei Famosi 2018 : i primi nominati sono Marco Ferri ed Eva Henger - Monte è il "mejor" : L'ex tronista si aggiudica subito il premio del migliore. Franco Terlizzi da 'Isolano' diventa il diciottesimo naufrago ufficiale.

Isola dei Famosi : chi sarà il 18esimo finalista tra Deianira - Valerio e Franco : Scopriamo di più sui tre finalisti di #SarannoIsolani attraverso i loro video di presentazione e una simpatica intervista tripla.

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : "Io e mia figlia non siamo degne?" : La Marchi si scaglia contro Nadia Rinaldi e la produzione del programma, che ha escluso lei e la figlia dal cast.

Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni prima puntata - questa sera su Canale 5 : Al via la tredicesima edizione del reality di Canale 5: 17 Vip pronti alla sopravvivenza nell'Isola dell'Honduras.

Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : ecco il gesto di Belen Rodriguez : Stefano De Martino alla sua prima puntata dell'isola dei Famosi 2018 come inviato ha sbalordito tutti per la sua spontaneità, ironia e per il suo fisico niente male che ha sfoggiato in un apprezzabile ...

L’Isola dei famosi - la Marcuzzi naufraga in un mare di trash : Tra aspiranti starlette e vecchie glorie, L’Isola dei famosi si conferma, come la maggior parte dei reality vip, il rifugio ideale per personaggi in cerca di un palcoscenico (e di uno stipendio). Dopo dodici edizioni, è difficile aspettarsi qualcosa di diverso dalL’Isola dei famosi, ma assistere ad una puntata in cui la gestione dei tempi e della scaletta è completamente sbagliata è troppo perfino per il reality di Canale 5. Alessia Marcuzzi, ...

Parte 'L'Isola dei famosi' : che il trash abbia inizio! - : Giucas Casella Voto: 8 Il paragnosta più grottesco del mondo, anima il tutto tra pisciate, incomprensioni e manate nel fuoco alla Scevola. Speriamo che non si faccia male, movimenta un programma che ...

Isola dei Famosi - info appuntamenti : diretta - daytime e replica : Chi invece preferisce rivedere la puntata integrale del 22 gennaio, potrà farlo questa sera collegandosi alle 21,10 su La5 , oltre naturalmente in streaming collegandosi al canale dedicato.

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 5 milioni (25 - 46%) - cala Romanzo famigliare : Ascolti tv di lunedì 22 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quinta puntata della fiction Romanzo famigliare. Risultati in calo: 5.102.000 spettatori (18,25% di share) […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,5 milioni (25,46%), cala Romanzo famigliare proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 22 gennaio 2018. La lunga prima dell’Isola dei Famosi al 25.5% (4 - 5 mln) - cala Romanzo Famigliare (4 - 7 mln – 18.5%) : Alessia Marcuzzi Su Rai1 la quinta puntata della fiction Romanzo Famigliare – in onda dalle 21.35 alle 23.26 – ha conquistato 5.102.000 spettatori pari al 18.25% di share, nel primo episodio, e 4.409.000 spettatori pari al 18.25%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.37 all’1.23 – ha raccolto davanti al video 4.565.000 spettatori pari al 25.46% di share (gli ...

DEIANARA MARZANO VS FRANCO TERLIZZI / Lei eliminata per pochi voti : di chi è la colpa? (Isola dei famosi 2018) : Per pochi voti DEIANARA MARZANO 'La terribile' ha visto sfumare la sua avventura a L'Isola dei famosi 2018. Al suo posto è entrato FRANCO TERLIZZI ma qual è il vero motivo?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Isola dei Famosi : un segnale per Stefano De Martino da parte di Belen? : Quest'anno la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha riservato per i telespettatori tantissime sorprese. Una sorpresa in assoluto, che il pubblico quanto Mara Venier sembra aver apprezzato, è senza dubbio la presenza di Stefano De Martino all'interno del cast nel ruolo di inviato. Il ballerino di Amici, dopo aver debuttato su Canale 5 in prima serata, ha spaccato l'opinione pubblica: sì, perché se da un lato è stato apprezzato, dall'altro ...

Isola dei Famosi 2018 - la prima puntata : nominati Marco Ferri ed Eva Henger - Monte è il "mejor" : L'ex tronista si aggiudica subito il premio del migliore. Franco Terlizzi da 'Isolano' diventa il diciottesimo naufrago ufficiale.