ISO PS2 in esecuzione su PS4 con firmware 4 05 La PS4 è allo sbando

(Di martedì 23 gennaio 2018) Dopo il recente articolo di Flatz su come emulare i giochi PS2 su PS4,la rete è impazzita tra pirateria e tool per poter finalmente avviare i giochi PS2 su PS4.In queste ore twitter è inondato da link di tool è giochi già trasformati e pronti per essere avviati su PS4.Secondo alcuni utenti l’emulatore incorporato su PS4 è più stabile rispetto a quello PS3 e forse un giorno sarà possibile avviare i giochi in formato ISO direttamente su dispositivi per archiviazione dati(HDD o SSD).Vi segnaliamo inoltre due tool(nelle prossime ore saranno più user-friendly) dello sviluppatore CFWProphet denominati free-ps2-pub-gen e Fake PKG Tools che consentono ai proprietari di PS4(su4.05) di costruire classici PS2,da utilizzare con PS4Hen. Molte persone hanno riferito che la versione iniziale dello strumento(riferito a free-ps2-pub-gen) ha problemi, ma altri hanno confermato che ...