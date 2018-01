iPhone X | pensionamento anticipato in vista?

: L'iPhone X vende poco: è già a rischio pensionamento #tecnologia - laregione : L'iPhone X vende poco: è già a rischio pensionamento #tecnologia - infoitscienza : iPhone X già in pensionamento in vista dei nuovi modelli 2018? ( - TuttoTechNet : iPhone X già in pensionamento in vista dei nuovi modelli 2018? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Dopo meno di un anno dal suo lancio sul mercato,X e la sua produzione vengono messi seriamente in discussione dall'azienda stessa. A causa di risultati di vendite non entusiasmanti e sicuramente al di sotto di quanto sperato, tra qualche mese il dispositivo potrebbe non essere più prodotto e commercializzato. Un vero e proprio flop, dunque, per questo melafonino che doveva celebrare, con tutte le sue caratteristiche, il decimo anniversario dal lancio del primosul mercato.X, com'è e quanto costa attualmente Nonostante siano sempre più insistenti le voci che parlano di un imminentediX, il dispositivo rimane uno di quelli le cui caratteristiche hanno più entusiasmato gli appassionati in questi mesi. Eh sì, perché si tratta davvero di pochi mesi se si considera che la presentazione è avvenuta il 12 settembre 2017 e che le vendite sono state ...