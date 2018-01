Inter | Joao Mario piace al West Ham | si tratta per il prestito con riscatto

Calciomercato Inter - ‘grana’ Joao Mario : un gennaio di rifiuti ma c’è ancora una speranza : La zuccata di Vecino negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha evitato all’Inter una sconfitta che avrebbe potuto rendere il periodo dei nerazzurri ancora più complicato di quello che è già è. Le mosse di Spalletti nella ripresa hanno messo in difficoltà la Roma. Il tecnico di Certaldo ha mandato in campo Brozovic, Eder e Dalbert, lasciando ancora una volta in panchina Joao Mario. La società vorrebbe cedere il portoghese ma il ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario rifiuta ogni prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Ora tocca a Kia Joorabchian.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Sturridge all'Inter/ Calciomercato news - l'inglese legato all'addio di Joao Mario? : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Calciomercato Inter : Joao Mario rifiuta anche il West Ham : Lo penserà ancora? Notizie sul tema Inter-Roma diretta tv e streaming: dove vederla, orario e probabili formazioni Inter, Gabigol al Santos sblocca la trattativa per Sturridge. anche Eder in uscita ...

Calciomercato Inter/ News - Eder e Joao Mario verso la Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: i due esuberi nerazzurri, Eder e Joao Mario, potrebbero giocare a breve nel campionato inglese(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:18:00 GMT)

Calciomercato Inter : le novità su Sturridge - la verità su Kovacic ed il caso Joao Mario-Younes : Calciomercato Inter – L’Inter sembra davvero essere la squadra regina del Calciomercato invernale in questa stagione. La società di proprietà di Suning ha già messo a segno un colpo in difesa con l’arrivo di Lisandro Lopez e si appresta ad ufficializzare anche l’arrivo di Rafinha. Ma le mosse del duo Ausilio-Sabatini non sono certo terminate. Con l’arrivo di un centrocampista offensivo come Rafinha, si innesca una ...

Inter - Joao Mario blocca la cessione al West Ham : Dopo le trattative saltate con Siviglia e Atletico Madrid, anche quella col West Ham sembra essersi bloccata a causa del mancato accordo tra il portoghese e gli Hammers, come riporta Sky Sport .

Calciomercato Inter : Joao Mario piace al West Ham - : Il calciatore portoghese vuole giocare per potersi conquistare la convocazione ai prossimi campionati del Mondo in Russia. L'Inter comprende il desiderio del ragazzo e starebbe cercando di piazzarlo. ...

Inter - buona notizia dopo lo spavento : Joao Miranda disponibile contro la Roma Video : In casa #Inter non si guarda solo al mercato [Video], con il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini, che stanno lavorando per rinforzare la rosa seguendo i dettami del tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti. La squadra [Video], intanto, sta lavorando sul campo per preparare il fondamentale match di campionato, che si giochera' contro la Roma domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza. ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario verso il West Ham (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri provano a piazzare il centrocampista portoghese Joao Mario. Il calciatore è vicino al West Ham.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Inter. Joao Mario - ipotesi prestito : West Ham o Siviglia : Joao Mario sarebbe vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista portoghese, arrivato in nerazzurro nell'agosto 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro, non ha mai trovato il giusto feeling (...

Calciomercato Inter - Joao Mario può andare al West Ham : le ultime : Calciomercato Inter – Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il mercato. L’arrivo di Lisandro Lopez non sarà l’unico movimento in entrata, continua l’assalto per Rafinha e Ramires, inoltre tentativo per Sturridge in caso di cessione di Eder. Il club nerazzurro si muove in modo importante anche in uscita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ potrebbe riprendere quota l’ipotesi che ...

RAFINHA ALL'Inter / Calciomercato news - con l'arrivo del brasiliano partirà Joao Mario : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Ultimatum di Piero Ausilio ai catalani(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Inter - arriva un nuovo rifiuto di Joao Mario Video : In casa #Inter non si pensa solo al mercato in entrata, nonostante il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia molto attivo in questi giorni e, dopo aver chiuso l'affare Lisandro Lopez, arrivato dal Benfica in prestito oneroso da cinquecento mila euro con diritto di riscatto fissato tra gli otto e i nove milioni di euro, sembra in procinto di chiudere l'affare Rafinha. Il Barcellona continua a ribadire la volonta' di cedere il giocatore in ...