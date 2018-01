Intel | la patch per Meltdown e Spectre è difettosa; meglio non installarla

Microsoft rilascia la patch per la falla di Intel portando cali di performance : A quanto pare la build 16299.192, rilasciata solo poche ore fa, non introduce soltanto fix di bug ma porta on sè la patch attesa per porre rimedio alla falla di sicurezza dei chip Intel. Per chi non avesse seguito la vicenda, degli esperti hanno constatato che tutti i processori prodotti da Intel negli ultimi dieci anni possiedono un errore di progettazione che mette a serio rischio la sicurezza dei vari PC con l’accesso privilegiato al ...