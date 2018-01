Infortunio De Vrij | sfortuna Lazio | l’olandese rischia di saltare l’Udinese

: Infortunio #DeVrij, sfortuna #Lazio: l'olandese rischia di saltare l'#Udinese - CalcioWeb : Infortunio #DeVrij, sfortuna #Lazio: l'olandese rischia di saltare l'#Udinese - calcioparlando : Qui @OfficialSSLazio: stop su tutti i fronti per Stefan De Vrij, si dal punto di vista tecnico causa infortunio che… -

(Di martedì 23 gennaio 2018)DE– Messo da parte il largo successo conquistato con il Chievo, lasi appresta ad affrontare l’Udinese all’Olimpico nel recupero di campionato in programma domani alle 18.30. Inzaghi dovrà fare a meno di Ciro Immobile che ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra nella sfida con i clivensi. Ma non solo. I biancocelesti potrebbero essere costretti a rinunciare anche a Stephan De, che a sorpresa ha saltato la rifinitura del pomeriggio. Il difensore olandese non è sceso in campo per un affaticamento muscolare. Nel caso non dovesse recuperare è già pronto Wallace che oggi è stato provato nel 3-5-1-1. L'articoloDe: l’olandesedil’Udinese sembra essere il primo su CalcioWeb.