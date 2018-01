' Incontri con l' inspiegabile' su Rai 2 | ecco come la nostra tv pubblica promuove la

Cecile Kyenge - l'ultima trovata : 'Una settimana di Incontri contro l'afrofobia' : 'A giugno organizzerò una settimana sull' afrofobia al Parlamento europeo per ragionare sul problema del razzismo nell'Unione e promuovere una immagine nuova e corretta degli africani'. E' l'ultima ...

Tempo di Libri - 140 Incontri per i ragazzi : Con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci i ragazzi impareranno come distinguere scienza, leggende e fake news, e con la lezione di inglese di John Peter Sloan si ...

Centrodestra - Berlusconi arriva a Bruxelles per due giorni di Incontri : ... il capo negoziatore per la Brexit dell'Ue Michel Barnier, il presidente del gruppo Ppe nel Parlamento Europeo Manfred Weber e la commissaria europea per l'Economia e la Società Digitali Mariya ...

La gran rentrée di Silvio a Bruxelles. Due giorni di Incontri - da Juncker a Tajani - da Barnier ai vertici Ppe : Silvio Berlusconi è a Bruxelles per una due giorni fitta di incontri. L'ex premier incontrerà tra gli altri il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker e il presidente del Parlamento Antonio Tajani.Tra gli altri appuntamenti un faccia a faccia con Michel Barnier, responsabile dei negoziati sulla Brexit, oltre ad una serie di colloqui con tutto il vertice del partito popolare Europeo. In mattinata il primo incontro con il ...

Roma - alla GNAM Paolo Genovese per Incontri Contemporanei : La cultura e il patrimonio artistico, grande leva portante della nostra economia, sempre di più ha la necessità di avere protezione e supporto da singoli/istituzioni, imprenditori, collezionisti, ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 23 gennaio : Una nuova settimana calcistica sta per cominciare, e FIFA 18 Ultimate Team non può che regolarsi di conseguenza. Electronic Arts guarda infatti sempre con grandissima attenzione ai match del fine settimana successivo, al fine di inserire tra le sfide creazione rosa degli Incontri Principali le partite più interessanti sotto il profilo dello spettacolo, e che facciano un po' penare gli allenatori virtuali nel loro completamento. Match ...

A Cuneo ed Alba due Incontri rivolti agli agriturismi e alle aziende del vino : Lunedì 22 e giovedì 25 gennaio, dalle 9 alle 12,30, rispettivamente ad Alba (piazza Prunotto, 5) e a Cuneo (via Bruno Caccia, 4) Confagricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, ...

A Vicenza Incontri informativi per far conoscere il Bilancio Partecipativo : Prendono il via domani lunedì 22 gennaio gli incontri informativi per far conoscere il Bilancio Partecipativo e le regole di svolgimento: l’appuntamento è fissato alle 18.30 in Circoscrizione 1, al Centro Proti, in contra’ De’ Proti 3. Gli incontri proseguiranno poi…Continua a leggere →

Tina Cipollari e Giorgio Manetti stanno assieme? Incontri segreti a Viterbo : Tina Cipollari e Giorgio Manetti, stanno assieme? Secondo quanto rivela il settimanale Spy, i due si incontrerebbero spesso a Viterbo lontani da occhi indiscreti. Tina e Giorgio Incontri segreti a Viterbo: il gossip Stando agli ultimi rumors in materia di gossip pare che stia nascendo una storia d’amore tra l’opinionista storica del dating show Uomini e Donne, Tina Cipollari e il “gabbiano” al secolo Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di ...

Ecco cosa fare nel weekend ad Ascoli : mercatino - Incontri e spettacoli : Ascoli, 20 gennaio 2018 " cosa fare nel weekend? Questo fine settimana riserva agli ascolani un ricco programma di appuntamenti per grandi e piccini. Innanzitutto, oggi e domani, dalle 10 alle 20, il ...

Sfide Creazione Rosa – Incontri Principali : Requisiti - premi e soluzioni! : Le Sfide Creazione Rosa sono una delle novità più interessanti introdotte per la prima volta in Fifa 17 ed adesso ovviamente presenti anche in Fifa 18. Come molti di voi sapranno tali Sfide permettono di scambiare una Rosa di calciatori che soddisfa determinati Requisiti, con dei premi che possono passare da uno o più pacchetti a delle carte […] L'articolo Sfide Creazione Rosa – Incontri Principali: Requisiti, premi e soluzioni! ...

Vola mercato app - in Italia piacciono quelle di Incontri : Vola mercato app, in Italia piacciono quelle di incontri 20 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Basket femminile - Serie A1 2018 : Incontri agevoli per le big nella sesta di ritorno : Tutto pronto per la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. La stagione regolare volge ormai al termine e le squadre stabnno cercando di migliorare la propria posizione in classifica o di accedere ai playoff. Incontro agevole, almeno sulla carta, per il Famila Wuber Schio, che guida il gruppo. La formazione veneta scenderà in campo in casa della Meccanica Nova Vigarano, che occupa il ...