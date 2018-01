: Inail,più infortuni mortali sul lavoro - NotizieIN : Inail,più infortuni mortali sul lavoro - ansa_economia : Inail: più morti su lavoro 2017 (+1,1%) con tragedie Abruzzo - E denunce infortuni aumentano a Nord, top Lombardia.… - Pippo_Moscuzza : RT @InasCisl: Lavori domestici: chi è tenuto a pagare il premio per l’assicurazione contro gli infortuni in casa? Scopriamolo insieme! Pe… - innova_finance : ISI INAIL: più di 249 milioni di euro per la prevenzione nelle aziende. Dal prossimo 19 aprile sarà possibile inser… - salidaparallela : RT @CretellaRoberta: Inail: più morti su lavoro 2017 (+1,1%) con tragedie Abruzzo: E denunce infortuni aumentano a Nord, top Lombardia. In… -

Nel 2017 le denunce di "o sulmortale" sono state 1029 pari a +11 rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'che nel conteggio evidenzia come le morti plurime in un singolo incidente siano aumentate, come nella tragedia di Rigopiano e Campo Felice,in Abruzzo.In calo invece le denunce pero -0,2% con 1279 casi in meno su un totale di 635.433. Per area geografica i dati registrano un aumento nel Nord-Est e Ovest e una diminuizione al centro-Sud;diminuiscono le malattie professionali (-3,7%).(Di martedì 23 gennaio 2018)