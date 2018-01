Il segreto di Nikola Tesla e degli antichi sciamani

: Il segreto degli antichi sciamani era anche il segreto di Nikola Tesla - Marzia2903 : Il segreto degli antichi sciamani era anche il segreto di Nikola Tesla - masquelectricos : - giuseppesacc2 : Il segreto degli antichi sciamani era anche il segreto di Nikola Tesla - Monyarty : Il segreto degli antichi sciamani era anche il segreto di Nikola Tesla -

(Di martedì 23 gennaio 2018) IldiViviamo in un mare di energie sottili:possiamo diventarne consapevoli ed imparare ad usarle. Le antiche cultureavevano capito che viviamo in un ampio mare di energia. Avevano capito che stelle e pianeti sono esseri consci che comunicano tra loro. Credevano che gli alberi servissero come antenne, cosicché le energie sottili e le informazioni presenti in natura potessero fluire dalla Terra alle stelle e pianeti e viceversa da tutti i corpi celesti alla Terra. Insegnavano che ogni cosa ed ogni essere ha coscienza e canalizza questa energia secondo le sue possibilità, per agevolare questo dialogo cosmico essenziale. Infatti, essi capivano che tutta la materia, incluso il corpo fisico, è un collettore di questa energia universale. Riconoscevano che i nostri pensieri ed emozioni sono una forma di energia e che quando sono in armonia con il ...