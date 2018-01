Il Napoli nella Money League di Deloitte | per gli azzurri ricavi record dai diritti tv

Napoli - denunciato 18enne a spasso in piazza del Gesù con un coltellino a farfalla nella tasca : Nel corso dei servizi di controllo predisposti per l'emergenza babygang, i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme a colleghi del reggimento Campania e della compagnia speciale hanno ...

Napoli - Allan : "Migliorati nella testa : siamo cambiati - ci sentiamo più forti" : Per la Gazzetta , che lo ha premiato con un bel sette in pagella, Allan è stato ieri il migliore in campo a Bergamo . La fotografia, dunque, di un Napoli "tosto" che è stato capace di espugnare il ...

Ragazzi selvaggi. Nella Napoli dove il vuoto diventa violenza urbana : L’ultima aggressione, due sere fa. A Pomigliano d’Arco un branco di dieci adolescenti ha aggredito due coetanei, di 15 e 14 anni, per rubargli il cellulare. I carabinieri sono riusciti a bloccare due degli aggressori: uno di 15 e l’altro di 13 anni. Colpisce in questa storia l’età delle vittime e dei carnefici. Che fossero in strada a tardissima or...