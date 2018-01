: Il mito di Tarkovskij rivive con la Mostra “Un nuovo volo su Solaris” - Aldiladelcinema : Il mito di Tarkovskij rivive con la Mostra “Un nuovo volo su Solaris” - LiciaGargiulo : Il mito di Tarkovskij rivive con la Mostra “Un nuovo volo su Solaris” - ilsitodifirenze : Tarkovskij: alla Fondazione Zeffirelli in primavera rivivrà il mito di “Solaris” - StreetNews24 : Tarkovskij: alla Fondazione Zeffirelli in primavera rivivrà il mito di “Solaris” - StreetNews24 : -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Si intitola Unsu Solaris il progetto artistico interdisciplinare che dal 28 maggio prossimo sarà visibile negli spazi del Centro internazionale per le arti dello spettacolo – Fondazione Franco Zeffirelli onlus, all’interno del complesso monumentale di San Firenze, e che sarà realizzato in collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo AZ) di Mosca. A bordo della stazione spaziale del film Solaris, film del 1972 diretto dal grande regista russo Andrej, si erano ammirati i capolavori dell’arte europea occidentale e la Trinità del pittore russo Andrej Rublev. In occasione de Ilsu Solaris vedremo i migliori lavori della collezione del Museo AZ, opere di artisti contemporanei dello stesso regista. L’idea alla base del progetto Unsu Solaris è di unire il capolavoro dialle opere più significative degli artisti sovietici ...