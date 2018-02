Il mito di Tarkovskij rivive con la Mostra “Un nuovo volo su Solaris”

aldiladelcinema

(Di martedì 23 gennaio 2018) Si intitola Unsu Solaris il progetto artistico interdisciplinare che dal 28 maggio prossimo sarà visibile negli spazi del Centro internazionale per le arti dello spettacolo – Fondazione Franco Zeffirelli onlus, all’interno del complesso monumentale di San Firenze, e che sarà realizzato in collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo AZ) di Mosca. A bordo della stazione spaziale del film Solaris, film del 1972 diretto dal grande regista russo Andrej, si erano ammirati i capolavori dell’arte europea occidentale e la Trinità del pittore russo Andrej Rublev. In occasione de Ilsu Solaris vedremo i migliori lavori della collezione del Museo AZ, opere di artisti contemporanei dello stesso regista. L’idea alla base del progetto Unsu Solaris è di unire il capolavoro dialle opere più significative degli artisti sovietici ...