Il director dell' originale Resident Evil 2 ha piena fiducia nel remake

: RT @FedSolidarieta: Nominato il nuovo Direttore Generale dell'Alleanza delle Cooperative Internazionale @icacoop Congratulations @BrunoRoe… - elena_silvestri : RT @FedSolidarieta: Nominato il nuovo Direttore Generale dell'Alleanza delle Cooperative Internazionale @icacoop Congratulations @BrunoRoe… - antonTrillicoso : #BEYONDedizioni con 'GESÙ DIETRO LE SBARRE' ufficialmente entra nel mondo dell'editoria. da sn: #AlfonsoMormile (pr… - ChiccaCutri : Non credo che nessun esponente politico dell'Italia possa improvvisarsi art director designer e video editor, il mi… - LilySej1 : RT @LilySej1: ALLUCINANTE?? NOTARE IL LIVELLO DI INTELLIGENZA E DI IMPARZIALITA' DI #LotteLeicht1 EU Director, Human Rights Watch LEGGERE… - GuidoCisternino : RT @FedSolidarieta: Nominato il nuovo Direttore Generale dell'Alleanza delle Cooperative Internazionale @icacoop Congratulations @BrunoRoe… -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 23 gennaio 2018) La celebre serie diè indubbiamente molto apprezzata dai giocatori, una serie che è ora giunta a7, ovvero un titolo caratterizzato da importanti novità ma che come atmosfere sembra essere più simile ai primi episodi, se paragonato agli ultimi capitoli "più action".Molti fan disono particolarmente affezionati al secondo storico capitolo e, come probabilmente saprete, Capcom ha già confermato lo sviluppo deldi2. Ma cosa ne pensa ildel gioco, Hideki Kamiya?Stando a quanto riportato da PCGamer, Kamiya sembra essere molto fiducioso nel team che sta lavorando all'ambizioso progetto. In risposta ai fan su Twitter, Kamiya ha affermato di essere amico deldie ha dichiarato di "aver lasciato carta bianca" per lo sviluppo, a riprovariposta nel team.Read more…