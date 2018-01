: Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb - ritwittalo : Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb - scoopscoop6 : Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb - micheleiurillo : Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb - Asgard_Hydra : Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Sarà il più potente (e il più costoso), e sono ormai diversi anni che la Nasa ci lavora. L'osservatorio James, soprannominato "l'erede di Hubble", è quasi pronto al lancio, previsto per il mese di ottobre, e sono in corso gli ultimi test per verificarne la resistenza alle temperature incredibilmente basse alle quali dovrà operare. In questo, realizzato durante i suoi nove mesi di stazionamento presso il Johnson Space Center dell'Agenzia americana, in Texas, eccolo mentre viene assemblato e inserito nella camera criogenica, capace di simulare le condizioni estreme a cui sarà sottoposto una volta raggiunto lo Spazio profondo.