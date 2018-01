I rifiuti all' Ars | Musumeci | ' è la prima emergenza' Inceneritori | discariche | business

Sicilia - rifiuti. De Luca all'Ars : 'Musumeci abbandoni annunci e chiarisca come vuole modificare la normativa' : Oggi occorre porre fine alla gestione improvvisata di questi ultimi anni, rispetto ad una situazione ereditata dal Governo Crocetta, abbandonando quella che fino ad ora è apparsa più una politica ...

A Chieti arrivano 30mila tonnellate di rifiuti dalla capitale - oggi il vertice in Regione : Approfondimenti Indifferenziati in arrivo da Roma e dal Lazio, Wwf: 'Cifre incongruenti e informazioni non sufficienti' 10 gennaio 2018 I rifiuti di Roma vengono trasportati a Chieti per 3 mesi, ma ...

Dai rifiuti eccellenti alle drastiche bocciature : tutti i naufraghi mancati de L'Isola dei Famosi 13 : A L'Isola dei Famosi 13 ci saranno tanti Vip, ma vi siete chiesti chi ci sarebbe potuto essere e che per un motivo o per un altro ha dovuto rinunciare all'idea? Ecco tutti i nomi naufraghi mancati, ...

Discarica rifiuti a cielo aperto - è allarme : E' diventata una Discarica a cielo aperto l'area sulle sponde del fiume Crati, a Vaglio Lise, accanto all'ex gasdotto del Comune di Cosenza dove sette anni addietro doveva nascere un centro per la ...

rifiuti : Lupo (Pd) - governo nazionale attento alla Sicilia ma Regione faccia propria parte : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta il presidente del Consiglio Gentiloni sta dimostrando grande attenzione per la Sicilia, ma è indispensabile che il presidente Musumeci si assuma le proprie responsabilità e non tenti di riversare sul governo nazionale i problemi legati all’emergenza r

Raggi e il maiale nei rifiuti : 'Perso dalla famiglia Casamonica' : Roma, 17 gen. (askanews) In una conferenza stampa in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi è tornata sul maiale fotografato a Roma mentre rovistava tra cassonetti e rifiuti, un'immagine rilanciata su ...

Raggi replica al ministo Galletti sui rifiuti : 'Fatto il nostro dovere - il suo è un attacco politico' : ...aveva ricordato che il dicastero "da tempo chiede un piano serio per dotare la città degli impianti necessari a risolvere la gestione del ciclo dei rifiuti della città d'arte più importante del mondo"...

rifiuti a Roma - Galletti : 'Sindaco di Roma non ha fatto fronte ai suoi doveri' : Botta e risposta Governo-Raggi sul caso dei Rifiuti a Roma. Tutto è partito da un post del Movimento 5 Stelle Roma: 'Regione e Governo vogliono discariche nel Lazio. Sui Rifiuti solite chiacchiere da ...

rifiuti Roma - Galletti : chiediamo a Raggi solo di fare suo dovere : Roma, 16 gen. (askanews) 'La grave situazione dei Rifiuti di Roma non può essere derubricata a polemica politica elettorale. E' una realtà che purtroppo è ogni giorno sotto gli occhi di tutti gli ...

rifiuti. Di Biase (PD) : “Fallimento Raggi e Montanari” : Rifiuti. Di Biase (PD):”La lettera del ministero dell’ambiente mette a nudo immobilismo e indecisioni Raggi e M5S”. “L’emergenza rifiuti a Roma non c’è, anzi se... L'articolo Rifiuti. Di Biase (PD): “Fallimento Raggi e Montanari” su Roma Daily News.

Roma - Pd : su impianti rifiuti da Comune a Galletti mappe Google : Roma, 16 gen. (askanews) 'Le indicazioni sugli impianti che l'assessora Montanari sostiene di aver comunicato al Ministero e alla Regione da mesi non sono altro che semplici mappe di Google, per i ...

Emergenza rifiuti - sì alla proroga per la discarica di Bellolampo a Palermo : Per aumentare la capienza della sesta vasca di Bellolampo è arrivato il via libera per l'attivazione di una serie di interventi che potrebbero consentire di prolungare l'utilizzo della discarica di ...

AMICI 17 SPAZZINI DEI rifiuti DI ROMA/ Maria De Filippi - la foto del maiale “simbolo” del fallimento Raggi : Maria De Filippi, il piano per ripulire ROMA dai RIFIUTI coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di AMICI 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:15:00 GMT)