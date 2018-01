I 7 dischi di platino del rap italiano usciti nel 2017

Riki - calendario 2018 : 12 mesi con le foto del cantante di Amici 16 arrivato a 5 dischi di platino e due d'oro tra singoli - ep e ultimo album : È uscito in tutte le edicole... ed è bellissimo! pic.twitter.com/eI3ZVEiJ1L — Riccardo Marcuzzo (@aboutRiki) 28 novembre 2017 Nel 2017 toccò ad Alessio Bernabei, nel 2018 è Riki protagonista di un calendario, in vendita in edicola, in libreria e online al prezzo di 9,90 euro. Alessio Bernabei: "Nel 2017 mi metto a nud0 ma che imbarazzo... Ho fatto il vanitoso e ho aggiunto qualcosa alla mia ...