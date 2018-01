Huawei e Honor regnano in Cina | Samsung e Meizu in forte perdita

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 22 gennaio: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cosa cambierà sugli smartphone Huawei e Honor con la EMUI 8 - sorprese in vista? (VIDEO) : Il vostro Huawei si sta per aggiornare a Android 8.0 Oreo, curiosi di sapere Cosa vi aspetta? Ecco un video riassuntivo delle novità.

Oreo su Honor 8 Pro e Huawei P8 Lite 2017 - aggiornamento confermato con EMUI 8.0 e queste novità : Chi possiede un Honor 8 o un Huawei P8 Lite 2017 per Oreo può dormire sonni tranquilli: l'aggiornamento non mancherà sul loro device e porterà con se l'interfaccia EMUI 8.0 con una manciata di novità davvero ragguardevoli. In realtà la lista dei dispositivi interessati dal cambiamento continua con l'Honor 7X commercializzato in Italia ma pure con un device meno noto da noi come l'Honor 9i. Per tutti questi smartphone il miglior supporto software ...

Huawei annuncia l'imminente arrivo della EMUI 8.0 per Honor 7X - Honor 9i - Honor 8 Pro e Honor 8 Lite : Huawei ha annunciato che entro le prossime settimane la versione 8.0 della EMUI arriverà finalmente su Honor 7X, Honor 9i, Honor 8 Pro e Honor 8 Lite. Riuscirà l'azienda a mantenere la promessa?

Fa tremare il virus Meltdown e Spectre : scopriamo i Samsung - Huawei ed Honor protetti : Da alcuni giorni a questa parte si discute moltissimo sulla reale pericolosità del virus legato alla famiglia Meltdown e Spectre, in quanto a differenza di quanto avviene solitamente in questi casi la minaccia coinvolge addirittura il processore dei dispositivi. A tal proposito, pochi giorni fa ho già avuto modo di condividere un approfondimento sulle nostre pagine, ma oggi 11 gennaio intendo dedicare un capitolo agli smartphone ed in ...

Rilevato altro virus Android nel Play Store : le app da evitare su Huawei - Samsung - ASUS e Honor : Un ennesimo virus Android è stato scoperto celato all'interno di alcune app del Play Store, soprattutto di utilità generale (come nel caso delle app torcia, per farvi un esempio), e che quindi potrebbero rappresentare una minaccia importante per quel che riguarda i vari dispositivi Huawei, Samsung, ASUS e Honor. Come riportato dal sempre ben informato portale 'Androidheadlines.com', l'infezione fa capo ad un nuovo tipo di adware, che, ...

Smartphone Android in offerta 27 dicembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Virus Android colpisce i clienti 3 di ASUS - Samsung - Huawei e Honor : avvertenze su 3 Mobile Updater : Alcuni giorni fa vi parlammo già del Virus Android '3 Mobile Updater', un'app che tende a colpire i clienti 3 Italia, spacciandosi per un servizio ufficiale (imitando perfino il logo del noto operatore nazionale) volto all'aggiornamento del terminale su cui viene installato (non importa si tratti di smartphone ASUS, Samsung, Huawei o Honor). Una volta lanciato, il programma richiede alcuni minuti al malcapitato per portare a termine un ...

Spaventa l’ultimo virus Android per modelli Samsung - Huawei - ASUS e Honor : come fermarlo? : Sta facendo discutere parecchio da un po' di ore a questa parte l'ultimo virus Android scoperto da alcuni ricercatori Kaspersky, considerando il fatto che Loapi risulta essere molto più articolato rispetto alle minacce che abbiamo preso in considerazione nel recente passato per chi dispone di smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor. Oggi 19 dicembre diventa pertanto fondamentale approfondire il discorso, per comprendere come riconoscerlo, ma ...

Nuovo comando vocale per richiamare Google Assistant come Siri su Huawei - Samsung - Asus - Honor : Tutti coloro che hanno cominciato ad utilizzare l'assistente vocale Google Assistant da qualche settimana sanno bene che per richiamare la funzione è necessario, dopo aver tenuto il pulsante Home del telefono premuto, dire semplicemente "Ok Google". In questo modo il segretario virtuale inizia a rispondere ai nostri comandi e svolgere le funzioni richieste. A questa modalità di richiamo, se ne sta aggiungendo un'altra progressivamente che non ...

Novità spostamenti Google Assistant in italiano : come attivare su Samsung - ASUS - Huawei e Honor : Introdotta un'altra funzione smart su Google Assistant in italiano, proprio nel mentre si è allargata la cerchia dei dispositivi (inclusi quelli equipaggiati con Android Lollipop, ed anche i tablet) su cui è possibile attivarlo. Il riferimento è all'opzione 'Getting around', che vi fornirà la soluzione più adatta a voi nel caso in cui intendiate raggiungere il vostro posto di lavoro o qualsiasi altro luogo di interesse attraverso i mezzi ...

Offerte Mediaworld X-Mas Days - ottimo prezzo Honor 9 - Huawei P8 Lite e iPhone 5C per Natale 2017 : Occhio alle Offerte X-Mas Day di Mediaworld, soprattutto quelle che riguardno il prezzo ribassato di Honor 9, Huawei P8 Lite (nella sua versione originale) e del sempre valido iPhone 5C. In questo tris di device, sarà facile infatti trovare il regalo perfetto per qualche amico o parente ma anche personale. Vediamo nel dettaglio ciascuna delle promozioni valida fino al prossimo 21 dicembre sul sito online della catena di elettronica. Occhio ...

Altro pericoloso virus Android per smartphone Samsung - Huawei - ASUS e Honor con 3 : Si sta affacciando sul mercato un Altro pericoloso virus Android per coloro che sono in possesso di uno smartphone come quelli prodotti da Samsung, Huawei, ASUS e Honor. Sto parlando di 3 Mobile Updater, un'app che a quanto pare è stata scaricata da un numero di utenti non indifferente e che, come avrete percepito dal suo nome, va a colpire soprattutto coloro che sono in possesso di una SIM legata all'operatore 3. Cerchiamo di capire insieme di ...