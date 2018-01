Higuain ancora a secco | Szczesny senza voto

LIVE Hellas Verona-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : ancora Higuain pericoloso : Supernews vi racconterà il match del 'Bentegodi', LIVE e cronaca in tempo reale a partire dalle 20:45. Notizie sul tema Mercato Juventus: Dybala non è più incedibile, contrasti società-fratello ...

Juventus - Allegri : 'Gioca ancora Higuain - è in gran forma' : ROMA - Allegri vuole una partita migliore di quella con il Napoli , perché contro l' Olympiacos la posta in palio è davvero alta. Soprattutto il tecnico della Juventus si augura non ci siano più black-...

Napoli - ancora letale la tassa Higuain : Napoli, 2 dicembre 2017 - La marcia di avvicinamento al big match contro la Juventus era cominciata con la notizia del guaio alla mano di Higuain . La prima diagnosi era catastrofica: operazione ...

Sarri-Higuain - parole d'amore : storia di un rapporto ancora vivo : Una storia nella storia, quella tra Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri. Due cornici: una più ampia, che racconta dell'addio al Napoli dell'argentino tra le mille polemiche; una più ridotta, più intima, ...

Higuain core 'ngrato : ancora decisivo contro il Napoli : Per il Pipita cinque gol in cinque gare agli azzurri tra campionato e Coppa. La prima volta nessuna esultanza, mentre ora...

Serie A - Napoli-Juve 0-1 : Higuain segna e sfida i fischi. Partenopei ancora primi ma inferiori ai bianconeri : L’assalto al palazzo è respinto. Anzi, è la Juventus ad espugnare il fortino del San Paolo, accorciando in classifica (ora è solo a meno uno) e portando dalla sua parte l’inerzia della corsa scudetto, alla vigilia dell’altro big match di sabato prossimo contro l’Inter (che intanto può andare in testa). Se Napoli-Juve doveva essere per gli azzurri la partita della spallata, per consacrarsi definitivamente come grande d’Italia e spingere i rivali ...