Hamsik mette pressione a Verdi | l’attaccante “intimidito” in vista di Napoli-Bologna

(Di martedì 23 gennaio 2018) “Fa piacere essere nella storia del”. Marekha consegnato la sua maglia del gol numero 116 al Museo Archeologico Nazionale di, certo che da qui alla fine della stagione sapra’ togliersi, assieme ai suoi compagni, piu’ di una soddisfazione. “La maglia restera’ qui sino a fine febbraio, poi me la riprendero’, e’ un ricordo che durera’ tutta la vita – ha detto il capitano azzurro – Per le coppe ci sara’ sempre spazio, noi stiamo facendo tutto il possibile per portarne una ad una citta’ che lo merita”. La vittoria di Bergamo ha ribadito come la squadra di Sarri punti allo scudetto: “Con l’Atalanta ci tenevamo a fare risultato, ci siamo riusciti con una grande prestazione e rischiando poco, facendo gol al momento giusto e portando a casa la partita”. Il duello con la ...