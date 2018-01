Hamsik | con Juve servono nervi saldi

Hamsik convocato - ma contro l'Atalanta sarà quasi sicuramente panchina : Toccherà all'ultima rifinitura per sciogliere i dubbi sull'impiego di Marek Hamsik . Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro è tornato ad allenarsi ieri dopo una settimana trascorsa con febbre alta, e facendo un lavoro in palestra. Per la sfida contro l'Atalanta il capitano sarà convocato, ma è in ...

Napoli - Sarri con il dubbio Hamsik : in caso di panchina spazio per Zielinski : Marek Hamsik non si è allenato negli ultimi tre giorni perché febbricitante, ma oggi è atteso a Castel Volturno perché Maurizio Sarri vuole capire, a poche ore dalla ripresa del campionato, quante ...

Hamsik : “Contro il Verona successo meritato” : Marek Hamsik ha commentato brevemente il trionfo in Napoli-Verona di ieri, partita che gli azzurri hanno vinto dopo aver dominato per tutti i novanta minuti. Con il successo conseguito ieri, il numero 16 in campionato, gli uomini di Maurizio Sarri hanno consolidato ulteriormente la loro prima posizione. In classifica comanda proprio il Napoli a 51 punti: per […] L'articolo Hamsik: “Contro il Verona successo meritato” proviene ...

Hamsik : “Contro il Verona successo meritato” : Marek Hamsik ha commentato brevemente il trionfo in Napoli-Verona di ieri, partita che gli azzurri hanno vinto dopo aver dominato per tutti i novanta minuti. Con il successo conseguito ieri, il numero 16 in campionato, gli uomini di Maurizio Sarri hanno consolidato ulteriormente la loro prima posizione. In classifica comanda proprio il Napoli a 51 punti: per […] L'articolo Hamsik: “Contro il Verona successo meritato” proviene ...

Capitan Hamsik e Sarri incontrano Simone paziente del centro clinico San Vitaliano di Catanzaro : Capitan Hamsik incontra Simone. Questa mattina Capitan Hamsik e mister Sarri hanno incontrato Simone, paziente del centro clinico San Vitaliano affetto da SLA, e grande tifoso del Napoli! Grande gioia ...

Botti - attenzione alla "bomba Hamsik" : un 34enne la nascondeva in salotto : Un 34enne di Brusciano è finito in manette per detenzione illegale di esplosivi: l'uomo nascondeva ben 3mila 265 Botti illegali, quasi due tonnellate di pericolosissimi fuochi artificiali non a norma. Un pericolo per la sua...

Napoli - Hamsik : 'Essere campioni d'inverno non significa nulla - conta solo lo scudetto a fine stagione' : Terzo gol consecutivo, utile non solo per regalare al Napoli la vittoria a Crotone, ma anche per incoronare il club azzurro come 'campione d'inverno'. Marek Hamsik ha finalmente ritrovato il feeling ...

Napoli - Hamsik può essere l’uomo decisivo nella seconda parte della stagione : “adesso la palla entra” : Il Napoli vince e si laurea campione d’inverno, decisivo Hamsik, ecco le parole dell’uomo del match ai microfoni di Sky Sport: “adesso la palla entra e sono contento. Sono felice per i tre punti, anche non giocando una partita bellissima. Differenze rispetto a due anni fa? La differenza è che partite come questa prima non le vincevamo, ora anche soffrendo riusciamo a vincere. Dobbiamo essere più cattivi davanti al portiere. ...

Il Napoli è campione d'inverno - Crotone battuto 1-0 con Hamsik : Il Napoli vince anche l'ultima gara del girone d'andata allo Scida di Crotone col minimo sforzo: 1-0 con una rete nel primo tempo del sempre più irrefrenabile Hamsik. Gli azzurri sono...

Il Napoli è campione d’inverno - minimo sforzo contro il Crotone : basta Hamsik - primo passo verso lo scudetto [FOTO] : 1/16 LaPresse/Francesco Mazzitello ...

DIRETTA/ Crotone-Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : terzo gol consecutivo per Hamsik : DIRETTA Crotone Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista di Serie A allo Scida per diventare campione d’inverno(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:09:00 GMT)

Napoli - Hamsik sogna lo scudetto : «Con il Milan il mio gol più bello» : Il capitano del Napoli del Marek Hamsik è stato intervistato da Sky Sport. «Ho rivisto i video dei cori del San Paolo dopo il mio gol ed è stato bellissimo. Sul momento non li...

Napoli - Hamsik : “Contento per aver superato Maradona” : Napoli, Hamsik: “Contento per aver superato Maradona” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Hamsik SUPERA MARADONA- Il Napoli, battendo la Sampdoria, ha rafforzato il primato in campionato e ha allungato sull’Inter, caduta contro il Sassuolo. Durante il match con i blucerchiati, Marek Hamsik ha segnato il gol decisivo del 3 a 2. Lo ...

VIDEO/ Napoli Sampdoria (3-2) - Hamsik : molto contento! Highlights e gol della partita (Serie A 18giornata) : VIDEO Napoli Sampdoria (3-2): gli Highlights e i gol della partita. Record per Hamsik e vittoria in rimonta per i partenopei che restano primi.