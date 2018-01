Grimaldo al Napoli? Calciomercato news | un vice di Ghoulam troppo costoso? Trattativa

Grimaldo AL NAPOLI? / Calciomercato news - la chiave è Mendes - procuratore del terzino spagnolo : GRIMALDO al NAPOLI? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:58:00 GMT)

Napoli - quasi fatta per Grimaldo : l’acquisto che “spaventa” i tifosi : Napoli alle prese con un’intensa trattativa per portare alla corte di Sarri il terzino Grimaldo in forza al Benfica. L’affare sembra viaggiare spedito verso la conclusione, sulla base di un accordo da 25 milioni di euro. Le parti sembrano essere molto vicine e dunque a giugno Sarri potrebbe avere un terzino sinistro in più in rosa. Questo approdo a cifre molto elevate spaventa un po’ i tifosi partenopei che adesso si stanno ...

Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news - Giuntoli è in Portogallo - base d’asta a 20 milioni di euro : Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:24:00 GMT)

Grimaldo AL NAPOLI? / Giuntoli in Portogallo - calciomercato news : si lavora per il terzino in vista di giugno : GRIMALDO al NAPOLI? Giuntoli in Portogallo, calciomercato news: si lavora per il terzino del Benfica in vista della sessione del prossimo giungo. Si parla di trenta milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Giuntoli in Portogallo : assalto a Grimaldo - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante vittoria ottenuta con l’Atalanta. I partenopei hanno battuto una propria ‘bestia nera’ espugnando un campo ostico con un goal di Dries Mertens, che ha interrotto il digiuno in campionato dopo 84 giugno di astinenza. La squadra di Sarri ora è già proiettata al prossimo impegno con il Bologna al ‘San Paolo’. Il ds Giuntoli, invece, incassato il ...

Calciomercato Napoli - sempre vivi i contatti per Grimaldo del Benfica : Primo posto in classifica al termine del girone d'andata, titolo di campione d'inverno e tanta voglia di continuare a sognare. Il Napoli, però, pensa anche al mercato. Tra le priorità della dirigenza ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - è fatta per Grimaldo del Benfica! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Mercato Napoli : Verdi e Grimaldo colpi in vista : Affari da 60 milioni di euro. Il terzino arriverà a giugno, per l'esterno del Bologna si proverà a giocare d'anticipo

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Napoli - De Laurentiis in campo : vuole chiudere subito Verdi e Grimaldo : Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport , il Napoli vuol chiudere a stretto giro un doppio colpo, prendendo Simone Verdi dal Bologna e Grimaldo dal Benfica . Aurelio De Laurentiis , come già accaduto, vorrebbe lavorare d'anticipo per ...

Napoli - accordo con il Benfica per Grimaldo : ecco le cifre : Napoli, accordo con il Benfica per Grimaldo: ecco le cifre Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Napoli, Grimaldo- Il Napoli ha praticamente chiuso il primo colpo per la prossima estate. Secondo quanto svelato dalla Rai, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con il Benfica per Grimaldo. Colpo importante per il club partenopeo: il ...

Calciomercato Napoli : c'è Grimaldo : Napoli - Un giorno di riposo dopo il sofferto successo di Crotone, il 15° in campionato, per celebrare in poche ore la soddisfazione di aver chiuso il girone d'andata con il fregio di campioni d'...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...