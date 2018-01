: #BreakingNews Grasso:io no vampiro,no sangue di Renzi - CybFeed : #BreakingNews Grasso:io no vampiro,no sangue di Renzi - BNews_It : Grasso:io no vampiro,no sangue di Renzi - NotizieIN : Grasso:io no vampiro,no sangue di Renzi -

"Non voglio ildi, non sono un. Ho pieno rispetto delle persone e del segretario del Pd, mi posso confrontare con le idee. Se poi devo rispondere a delle stoccate sono pronto e disponibile, io mi adatto". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali,, a 'Cartabianca' su Rai3. Un governo del presidente? "L'unico sul quale saremmo d'accordo è un governo che abbia l'unico scopo di cambiare la legge elettorale, che non mi piace. Daremmo appoggio a un governo che possa cambiare, a cominciare dal Jobs Act".(Di mercoledì 24 gennaio 2018)