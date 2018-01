God of War in uscita a marzo? Amazon indica una diversa data d' uscita

Le ultime fasi dello sviluppo di God of War al centro di una nuova video intervista : Dopo le interessantissime discussioni riguardanti la mitologia norrena e l'intreccio delle varie mitologie all'interno del mondo di gioco, torniamo a parlare di God of War e di una nuova video intervista che arriva direttamente dal coverage proposto da Game Informer.Questa nuova video intervista si concentra in particolare sulle ultime fasi dello sviluppo del titolo. Il creative director, Cory Barlog e la boss di Santa Monica Studios, Shannon ...

God of War : dalla scelta della mitologia norrena al modo in cui le mitologie si intrecciano in una timeline : Come vi abbiamo rivelato in una notizia pubblicata poche ora fa Cory Barlog e Santa Monica Studios avevano pensato di ambientare il nuovo God of War in Egitto. La scelta finale, come sappiamo, è ricaduta sulla mitologia norrena ma perché proprio questo particolare universo? E soprattutto: le mitologie sono collegate in qualche modo tra loro?Il game director, Cory Barlog, e il capo di Santa Monica Studios, Shannon Studstill hanno discusso di ...

Cory Barlog conferma : nessun season pass per God of War : Ultimamente sono state condivise molte informazioni su God of War, l'attesissima esclusiva PS4, ancora priva di una data di uscita ufficiale, che si preannuncia veramente ricca di novità sotto molti aspetti, ad esempio, poco fa, vi abbiamo riportato le novità che saranno implementate nelle fasi di combattimento.Ora torniamo a parlarvi di God of War grazie a nuovi dettagli condivisi dal director, Cory Barlog, su Twitter. Infatti, come segnala ...

Nessun Season Pass per God of War - ma che spettacolo la Stone Mason Edition : God of War non avrà alcun Season Pass, almeno è quello che dice Cory Barlog di Sony Santa Monica. Lo ha confermato tramite la sua pagine Twitter ufficiale, dicendo che non ci sono attualmente piani per un Season Pass. Noi siamo felici di questo, viviamo purtroppo in un momento storico in cui i videogiochi escono già con Season Pass programmati, questo vuol dire contenuti aggiuntivi che vengono venduti successivamente all'uscita del gioco, in ...

God of War poteva essere ambientato in Egitto : Tra le eslucisive più attese per PlayStation 4 figura sicuramente God of War, il nuovo capitolo della famosa saga di Kratos che, come saprete, includerà importanti novità dal punto di vista del gameplay.Dei cambiamenti apportati al gioco ha già parlato il lead gameplay designer, Jason McDonald, che ci ha fornito qualche informazione sul combattimento, oggi apprendiamo interessanti novità condivise dal director, Cory Barlog, che riguardano il ...

Gamestop svela la data di uscita e limited edition per God of War : Chi di voi non attende con ansia il ritorno di Kratos? La divisione americana di Gamestop, ha svelato in anticipo l’arrivo sul mercato per il 30 Giugno, della limited edition di God of War chiamata “Stone Mason edition“, proposta ad un costo di ben 149,99 dollari. limited edition per God of War Cosa include l’edizione da collezione? Presto detto! Il gioco completo Una statua grande 9″ realizzata da ...

God of War : rivelata la spettacolare Stone Mason Edition del gioco : La nota catena retailer GameStop ha pubblicato sul proprio sito web la prima immagine della Stone Mason Edition, una edizione limitata per God of War, l'atteso titolo sviluppato da Santa Monica Studio.Come riporta Videogamer.com, la preziosa edizione può essere acquistata al prezzo di 149,99 dollari e includerà numerosi contenuti fisici e digitali tra cui spicca l'imponente statua di Kratos e Atreus, alta oltre 22 centimetri.Oltre ovviamente a ...

Quanto cambia il combattimento in God of War? Dalle Spade del Caos all'ascia Leviathan : Il nuovo God of War è sinonimo di cambiamento. La stessa inclusione della barca di cui vi abbiamo parlato in una notizia recentissima ne è una chiara dimostrazione che va ad aggiungersi al cambiamento a livello di setting, di telecamera e di motivazioni per un protagonista che ora è un padre e che non può di certo affidarsi solo alla sua epica ira e alla sua incontrollabile violenza.Secondo la descrizione ESRB, le Spade del Caos potrebbero fare ...

God of War : Cory Barlog ci parla dell'uso della barca : God of War è una delle esclusive PlayStation 4 più attese dai fan in questo 2018. La nuova avventura di Kratos non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se recenti rumor ci parlavano di una realease fissata per la fine del mese di marzo.Come saprete, il nuovo God of War arriverà con un carico importante di novità, saranno infatti introdotte nuove feature e sarà rivisto il gameplay. Tra le innovazioni che contraddistinguono questo ...

God of War : un rivenditore ha comunicato la data di uscita per fine marzo : Mentre una data di lancio ufficiale si fa ancora attendere, un rivenditore portoghese ha inserito una precisa data di lancio per l'atteso God of War: il 22 marzo 2018.Come riporta Resetera, si tratta di una data non confermata, per cui va lasciato il beneficio del dubbio, per quanto l'idea possa allettare. E' infatti piuttosto comune l'apparire di date improvvisate all'avvicinarsi di un'uscita importante. Vale la pena però segnalare che il ...

Hideki Kamiya immagina per Devil May Cry 5 un cambio di stile come accaduto per God of War : I rumor sul possibile arrivo di un nuovo Devil May Cry si sono fatti più insistenti qualche tempo fa, quando Hideaki Itsuno affermava in un post su Twitter che i lavori sul suo "nuovo progetto" erano in uno stato avanzato, non sappiamo se il messaggio fosse riferito a Devil May Cry 5, tuttavia era lecito pensare a una nuova avventura della celebre serie.Ma come potrebbe essere Devil May Cry 5? Rispetterà le meccaniche care ai fan della saga? ...

God of War : l'annuncio della data d'uscita sarebbe imminente : God of War è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2018, anche se tutt'ora manca una data d'uscita ufficiale per questa nuova apparizione della longeva serie di videogiochi con protagonista Kratos. Santa Monica Studios non si è sbottonata fino ad ora riguardo la release del gioco, ma qualche informazione a riguardo potrebbe arrivare da una fonte interna a Sony, come riporta DualShockers.Chris Ashimine, responsabile della localizzazione ...

La strada verso il nuovo God of War : la voglia di "infrangere le regole" e la ricerca di "varietà nei momenti più memorabili" : Come vi avevamo già rivelato alcuni giorni fa Game Informer dedicherà la cover del suo numero di febbraio a God of War ma intanto il portale ha già iniziato a focalizzarsi sull'esclusiva PS4 proponendo diversi articoli interessanti e alcune video interviste assolutamente da non perdere.Dopo le 102 domande del video pubblicato in questi giorni, il game director Cory Barlog si è seduto insieme alla boss di Santa Monica Studios, Shannon Studstill, ...

God of War - Ghost of Tsushima e Dreams si mostrano in un trailer al CES 2018 : La conferenza di Sony al CES 2018 si è aperta col botto, la compagnia ha infatti mostrato un trailer focalizzato sui titoli che arriveranno prossimamente su PS4 e PS4 Pro, diversamente dallo scorso anno, quando il colosso si focalizzò sulla console "mid gen" e PlayStation VR.Come segnala Dualshockers, questa volta i protagonisti sono stati i giochi, nello specifico God of War, Ghost of Tsushima e Dreams. Questo è un particolare da non ...